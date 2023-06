Pielęgniarki chcą dużych zmian w ustawie o wynagrodzeniach. Projektowi nowelizacji nadano bieg

13 czerwca na stronach Sejmu został opublikowany obywatelski projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Tego samego dnia został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz. Projekt poparło ponad 122 tysiące osób.

Komitet Inicjatywy ustawodawczej reprezentuje Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Projekt dotyczy zmian w ustawie, która ustala najniższe wynagrodzeniach między innymi pielęgniarek, położnych, ale również lekarzy, diagnostów, ratowników, opiekunów, fizjoterapeutów czy personelu pomocniczego. Pielęgniarki chcą wprowadzenia do załączonej do ustawy tabeli współczynników pracy, które - jak wskazują - powinny być ustalane według kwalifikacji posiadanych na zajmowanym stanowisku.

Proponowane w projekcie nowelizacji zmiany:

Autorzy projektu poza zmianami w tabeli współczynników proponują zmianę przepisów. Chodzi o dodanie w art. 3a ust. 4 w brzmieniu:

"Podmiot leczniczy jest zobowiązany ustalić na nowo wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy. W takim przypadku ustalenie na nowo wynagrodzenia zasadniczego, następuje od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez pracownika kwalifikacji stanowiących podstawę zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy".