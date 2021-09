Pielęgniarka na proteście pokazała pasek z wypłaty. To nie pierwszy raz

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia • 16 września 2021 06:00

Na proteście medyków w Warszawie Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP pokazała pasek z wypłaty pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem. To nie pierwszy raz, gdy pielęgniarki pokazują, ile zarabiają. Jak same mówią nie ma się, czym chwalić, ale trzeba to pokazać.