Pielęgniarka, lekarz, farmaceuta. GUS podał, ile zarabia się w Polsce

Ile zarabiają lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci czy położne? GUS opublikował szczegółowy raport zatytułowany "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku"

Jak podaje Urząd, zebrane szacunki obejmują blisko 8,2 mln pracujących. Pod lupę wzięło miejsca pracy, gdzie zatrudnionych było 10 osób lub więcej

Według GUS, w październiku 2020 roku lekarze przeciętnie miesięcznie zarabiali 10 909,24 zł, a diagności laboratoryjnie 6 371 złotych. Pielęgniarki z kolei mogły liczyć na 6 299,02 zł miesięcznie

Zarobki medyków w Polsce. GUS opublikował raport o wynagrodzeniach

GUS co miesiąc przekazuje w formie raportu dane związane ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. Z kolei co dwa lata przedstawia znacznie bardziej szczegółowe informacje z rynku pracy, wliczając w to medianę płac, a także pensje w poszczególnych zawodach.

Najnowszy raport GUS z lutego 2022 prezentuje sytuację na rynku pracy z października 2020 roku. Pod lupę wzięło miejsca pracy, gdzie zatrudnionych było 10 osób lub więcej. Jak wspomina GUS, raport objął około 8,2 mln osób.

Ile zarabiają medycy? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według GUS wynosiło:

lekarze – 10 909,24 zł,

diagności laboratoryjni – 6 371 zł,

pielęgniarki 6 299,02 zł,

farmaceuci – 6 134,85 zł,

położne – 6 100,07 zł,

lekarze dentyści – 5 658,79 zł,

inni specjaliści ochrony zdrowia – 5 367,14 zł,

inny średni personel do spraw zdrowia – 4 887,1 zł,

pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni – 3 784,37 zł.

Średnie wynagrodzenie w Polsce w październiku 2020 roku

A jak zarobki medyków mają się do pensji w innych branżach? Jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 5 748,24 zł, natomiast mediana wynagrodzeń miesięcznych wynosiła 4 702,66 zł brutto, czyli około 3,4 tys. złotych na rękę przy umowie o pracę.

- Mediana wynagrodzeń, inaczej wynagrodzenie środkowe, to miara pozycyjna, dzieląca osoby pobierające wynagrodzenia na dwie równoliczone grupy. Jedna połowa to zatrudnieni otrzymujący wynagrodzenie niższe od mediany, druga zaś – wyższe. Cechą charakterystyczną mediany jest to, że na jej wysokość nie mają wpływu wartości ekstremalne (bardzo niskie lub bardzo wysokie wynagrodzenia), dlatego daje inny obraz rozkładu wynagrodzeń niż przeciętne wynagrodzenie – podaje GUS.

Grupy zawodowe zarabiające najwięcej (brutto):

Dyrektorzy generalni i zarządzający – 15 838,29 zł, Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – 15 147,11 zł, Specjaliści z dziedziny prawa – 10 916,09 zł, Lekarze – 10 909,24 zł, Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 10 854,08 zł, Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10 504,38 zł, Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 10 445,25 zł, Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy – 9 543,87 zł, Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych – 9 425,88 zł, Kierownicy/dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych – 9 198,02 zł.

Przeciętne wynagrodzenie. Co miało największy wpływ na pensje?

Jak podał GUS, w podmiotach, które zostały objęte badaniem, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym było wyższe (6 041,77 zł) niż w sektorze prywatnym (o 422,98 zł). Urząd wyjaśnił także, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne rosły wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia oraz stażem pracy.

Równie ważnym elementem wziętym pod uwagę w raporcie była różnica wynagrodzeń a płeć.

- Wynagrodzenie środkowe wśród mężczyzn wyniosło 4919,08 zł i było wyższe o 9,5 proc. wśród kobiet (4491,59 zł). Mediana wzrosła w porównaniu z październikiem 2018 roku o 14,8 proc. (607,68 zł) – wyjaśnił GUS.

Urząd poprzez badanie chciał pokazać w ten sposób lukę płacową (gender pay gap). Okazuje się, że nierówność płacowa jest bardzo wyraźna:

w sektorze publicznych kobiety zarabiały o 2,3 proc. mniej za godzinę pracy od mężczyzn,

w sektorze prywatnym kobiety zarabiały o 12,9 proc. mniej od mężczyzn.

- We wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet. Pomimo, że na sytuację w sferze wynagrodzeń miała wpływ pandemia, uzyskany w 2020 r. obraz wynagrodzeń jest podobny do otrzymanego w poprzedniej – podsumował GUS.







