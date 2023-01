Oto agenda Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Rejestracja rusza 10 stycznia

9 i 10 marca w Katowicach obędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Szanowni Czytelnicy,

Oddaję w Państwa ręce agendę zbliżającego się VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2023). Podzieliśmy ją na sześć ścieżek tematycznych, które spinają prawie 40 sesji tematycznych.

Zgodnie z publiczną deklaracją, którą złożyłam podczas ubiegłorocznego Forum Rynku Zdrowia zdecydowaliśmy się na krótsze debaty, poza tradycyjną formą paneli, będziemy również dyskutować w formule debat oksfordzkich. Nie zabraknie też rozmów jeden na jeden.

Wierzę, że agenda, którą przygotowaliśmy w konsultacji z Radą Programową oraz po licznych rozmowach ze środowiskiem spełni Państwa oczekiwania. Naszym celem było nie tylko wskazanie tematów, które już dziś należą do najważniejszych w ochronie zdrowia, ale otworzenie też Kongresu na zagadnienia, które wprawdzie żyją w rozmowach osób związanych z szeroko rozumianą branżą, ale wciąż nie przebiły się do publicznej debaty lub nie zyskały do tej pory odpowiedniej uwagi. Chcemy nadać im tę siłę.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych od lat jest doskonałym miejscem wymiany opinii i myśli, to tu ścierają się poglądy prelegentów i uczestników (w czasie paneli i równie ważnych rozmów kuluarowych). W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 2,5 tys. gości, z czego ponad tysiąc przyjęło nasze zaproszenie do udziału stacjonarnego. Jednocześnie z roku na rok widzimy, jak ważną rolę odgrywają retransmisje on-line. Sesję inauguracyjną HCC 2022 w Internecie odtworzono aż 138 tys. razy.

Nasze sesje żyją w trakcie i po Kongresie. Łącznie przygotowujemy z nich kilkaset publikacji (relacji, wywiadów, materiałów wideo), które publikujemy w portalu i magazynie Rynek Zdrowia oraz w naszych social mediach i newsletterach.

Oto sześć ścieżek tematycznych oraz nazwy poszczególnych paneli: (Dokładną agendę znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia https://www.hccongress.pl/2023/pl/sesje/09.html)

Ścieżka: Człowiek - medyk w centrum systemu ochrony zdrowia

1. System ordynatorski to przeszłość?

2. Fake newsy i trolle. Plaga medycyny XXI wieku

3. Humanizacja medycyny w procesie kształcenia kadr medycznych

4. Dokąd zaprowadzą nas migracje medyków?

5. Chory jak medyk

Ścieżka: Rynek farmaceutyczny

1. Czy Polska jest bezpieczna lekowo?

2. 2023 rok w polityce lekowej: czas ewolucji czy stagnacji?

3. To oni zarządzają firmami farmaceutycznymi w Polsce. Jak widzą nasz rynek?

4. Farmaceuta przyszłości: sprzedawca leków czy zarządca potrzeb zdrowotnych lokalnej populacji?

Ścieżka: E-Zdrowie i nowe technologie

1. E-zdrowie w Polsce – potencjał, trendy, kierunki rozwoju

2. Prezentacje finalistów Start-Up-Med

3. Dane w medycynie. Po co je zbieramy, skoro nie potrafimy ich wykorzystać?

4. Start-upy w Polsce

5. Medycyna bez papieru – gdzie jesteśmy, dokąd nas zaprowadzi przyszłość?

6. Cyberbezpieczeństwo medyczne

7. Sztuczna inteligencja w praktyce

8. Medycyna jutra – rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta (case study)

9. Czy każdy szpital musi mieć robota medycznego?

Ścieżka: Zarządzanie i organizacja systemu

1. Najważniejsze wyzwania menadżerów placówek medycznych

2. Wynagrodzenia – ile powinny „ważyć” w systemie ochrony zdrowia?

3. Jakość zarządzania placówkami medycznymi

4. POZ i AOS. Kiedy staną się realną konkurencją dla szpitali?

5. Pacjent na właściwej ścieżce

6. Medycyna pola walki

Ścieżka: Diagnostyka

1. Diagnostyka laboratoryjna

2. Diagnostyka obrazowa

3. Diagnostyka genetyczna. Nie ma badania, nie ma leczenia

Ścieżka: Pacjenci: jak im pomóc?

1. Biznes a zdrowie publiczne

2. Szczepienia

3. Choroby płuc – dostępność leczenia i organizacja systemu

4. Onkologia – organizacja systemu

5. Neurologia – dostępność leczenia i organizacja systemu

6. Onkologia – dostępność leczenia

7. Kardiologia – organizacja systemu

8. Choroby cywilizacyjne i redukcja szkód

9. Hematoonkologia – dostępność leczenia i organizacja systemu

10. Kardiologia – dostępność leczenia

11. Jak pacjent widzi system ochrony zdrowia i czy wie, jak się po nim poruszać? Okrągły stół organizacji pacjenckich

Zapraszam do zapoznania się z agendą Kongresu Wyzwań Zdrowotnych i rezerwację terminu. 10 stycznia rozpocznie się rejestracja. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia https://www.hccongress.pl/2023/pl/.

Paulina Gumowska, redaktor naczelna Rynku Zdrowia

