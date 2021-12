OPZZ apeluje do ministra zdrowia o zmianę przepisów o dodatkach covidowych

OPZZ apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zmianę przepisów o dodatkach covidowych.

Porozumienie wnosi, by dodatek dla zawodów niemedycznych nie był jednorazowym, a regularnym świadczeniem.

Obecnie przyjęte zasady wobec pracowników niemedycznych są przedmiotem rozgoryczenia i konfliktów w zakładach pracy – podkreśla OPZZ.

OPZZ apeluje do MZ o zmianę przepisów o dodatkach covidowych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do ministra zdrowia o zmianę przepisów o dodatkach covidowych. Chodzi o nowelizację polecenia MZ z 30 listopada 2021 r. w zakresie zasad przyznawania jednorazowego dodatku dla zawodów niemedycznych.

- Uważamy, że zasady przyznawania dodatkowego świadczenia pieniężnego (dodatku covidowego) powinny być jednakowe, zarówno dla osób wykonujących zawód medyczny, jak i dla pozostałych, innych niż osoby wykonujące zawód medycznych – argumentuje w swoim piśmie OPZZ.

Dodajmy, że zawody niemedyczne, to personel pomocniczy w ochronie zdrowia, a więc salowe, sanitariusze, kierowcy karetek, a także część administracyjna.

- Wsparcie finansowe dla tej grupy pracujących powinno być systemowe, a nie doraźne niezależnie od tego, do jakiej grupy zawodowej należą osoby pracujące w kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W obliczu trwającej pandemii trudno jest zrozumieć dalsze, finansowe dzielenie pracowników pracujących na ,,pierwszej linii frontu”, podejmujących jednakowe ryzyko zdrowotne i tożsamy wysiłek – przekonuje Porozumienie.

Dwa rodzaje dodatków covidowych

Przypomnijmy, że od 1 listopada dodatek covidowy dla medyków liczony jest za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Świadczenie wynosi 100 proc. wynagrodzenia (maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł) i przysługuje osobom, które:

wykonują zawód medyczny,

uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

a także pracują na oddziałach II poziomu zabezpieczenia COVID-19.

Z kolei dodatek dla zawodów niemedycznych ma być jednorazowy i wynieść 5 tys. zł. Uprawnione do otrzymania świadczenia są osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

"Obecnie przyjęte zasady są przedmiotem rozgoryczenia i konfliktów"

OPZZ przypomina, że rozwiązanie o dwóch różnych dodatkach – cyklicznym i jednorazowym – dla medyków i zawodów niemedycznych było krytykowane podczas ostatnich posiedzeń doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS i sygnalizowane Ministerstwu Zdrowia.

Porozumienie apeluje, aby wrócić do tej dyskusji.

- W ocenie OPZZ ujednolicenie zasad, przyznawania dodatków pieniężnych dla pracowników medycznych i niemedycznych, poprzez zniesienie incydentalności rozwiązania wobec tych ostatnich – jest możliwa, zwłaszcza, że zmiany dopiero zostały ogłoszone i są w trakcie realizacji polecenia. Czas pandemii powinien solidaryzować środowisko pracownicze, tymczasem obecnie przyjęte zasady wobec pracowników niemedycznych są przedmiotem rozgoryczenia i konfliktów w zakładach pracy – podkreśla OPZZ.

Pismo skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podpisali przewodnicząca Rady Branży OPZZ Usługi Publiczne oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski.

