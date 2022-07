Od dziś podwyżki w ochronie zdrowia. Tyle zarobi pielęgniarka, lekarz, ratownik i salowa

1 lipca wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W praktyce oznacza to, że placówki, które zatrudniają medyków, nie będą mogły płacić im mniej niż gwarantowane ustawą minimum

Minimalne pensje, w zależności od grupy zaszeregowania pracowników, wzrosną od 17 do 41 procent. Średnio wynagrodzenie urośnie o 30 proc.

Choć rządzący nazywają podwyżki "historycznymi", nie wszyscy są z nich zadowoleni. Lepiej niż lekarze rezydenci wynagradzane będą m.in. pielęgniarki czy farmaceuci z tytułem magistra

W przyjętej ustawie pielęgniarki i położne zaszeregowane zostały do trzech grup. W zależności od wykształcenia, ich pensje wahać się będą od 7 304 do 5 323 zł

Natomiast nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 8 210 zł, z kolei najniższa będzie na poziomie

Od 1 lipca pensje w ochronie zdrowia w górę

Nowa ustawa o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Zakłada podwyżki m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze.

Objąć ma około 500 tys. osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. Pracodawcy nie będą mogli wypłacić im pensji niższej niż ustalone w nowelizacji minimum.

Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł.

Oznacza to, że po zmianach nowa najwyższa minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 8210,67 zł brutto, najniższa - 3680,64 zł. Ponadto przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji.

Jedną z najważniejszych zmian, która znalazła się w ustawie, jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. W praktyce oznacza to podwyżkę minimalnej pensji o ponad 41 proc., czyli o 1 550 zł.

Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrosnąć ma od lipca o 30 proc. Podwyżki, jak oszacował resort, będą kosztować budżet państwa ponad 7 mld zł.

- Dotychczas, w najnowszej historii Polski nie było ustawy, która dawałaby pracownikom systemu ochrony zdrowia gwarancję płacy minimalnej - czytamy w stanowisku resortu - czytamy w stanowisku resortu zdrowia.

Pielęgniarki: podwyżki zwiększą różnice płacowe. Rezydenci: MZ chce skłócić zawody medyczne

Choć rządzący nazywają podwyżki "historycznymi", nie wszyscy są zadowoleni z nowej siatki płac. Jak donoszą lekarze rezydenci, po 1 lipca będą mniej zarabiać niż m.in. pielęgniarki czy farmaceuci z tytułem magistra.

- Polska to chyba jedyny kraj, gdzie lekarz od 1.07 w publicznej OZ będzie otrzymywał mniejsze wynagrodzenie niż pielęgniarka, której zleci podanie leku oraz farmaceuta realizujący receptę, którą wystawił - zwraca uwagę na Twitterze lek. Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL oraz pomysłodawca Białego Miasteczka 2.0.

W innym wpisie, wskazuje, że "MZ chce skłócić wszystkie zawody medyczne".

Zastrzeżenia do zapisów ustawy mają także pielęgniarki i położne. W głosowaniu w Sejmie nie przeszła poprawka senacka dotycząca zaszeregowania pracowników według posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, o którą postulował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

Są też spore różnice w wynagrodzeniach pomiędzy pielęgniarkami ze średnim wykształceniem, licencjatem i studiami magisterskimi. W przyjętej ustawie zaszeregowane zostały do trzech grup. W zależności od wykształcenia, ich pensje wahać się będą od 7 304 do 5 323 zł.

Ze współczynnikami płac od początku nie zgadzają się także działacze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) i samorząd lekarski. Postulowali trzy średnie krajowe, a więc współczynnik pracy 3,0 dla lekarza specjalisty i 2,0 - dla lekarza bez specjalizacji. Ostatecznie współczynniki te wynoszą kolejno: 1,45 i 1,19. Dla lekarza stażysty natomiast - 0,95.

Tyle zarobi pielęgniarka, lekarz, ratownik, farmaceuta i salowa od 1 lipca?

Od 1 lipca wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 6 738,41- wzrost o 1260,89 zł;

lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.