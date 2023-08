Od dziś Katarzyna Sójka oficjalnie ministrem zdrowia. "Bardzo się cieszę, że jest pani zwykłym lekarzem"

10 sierpnia prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Na ministra zdrowia powołał posłankę PiS Katarzynę Sójkę

Sójka zastępuje na stanowisku Adama Niedzielskiego, który po trzech latach kierowania urzędem 8 sierpnia złożył rezygnację z funkcji na ręce premiera Mateusza Morawieckiego

Nowa minister zdrowia ma 37 lat i troje dzieci. Jest posłanką PiS z Wielkopolski, a z zawodu lekarzem chorób wewnętrznych. Jest zatrudniona w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim oraz w SP ZOZ w Mikstacie

"GW" przypomina, że Sójka mieszka w Przedborowie, a "jej partnerem jest Krystian Aksamski, syn właścicieli AMI, jednej z największych firm drobiarskich w Europie"

Głośno o posłance było zwłaszcza w czerwcu tego roku, gdy w mediach odniosła się do śmierci ciężarnej Doroty w Nowym Targu, mówiąc "kobiety niestety umierały, umierają i będą umierać"

Katarzyna Sójka ministrem zdrowia. Prezydent: cieszę się, że jest pani zwykłym lekarzem

10 sierpnia prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko ministra zdrowia posłankę PiS Katarzynę Sójkę.

- Obejmując urząd ministra zdrowia, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg - powiedziała krótko po godzinie 14. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Katarzyna Sójka. Następnie podpisała rotę przysięgi.

- Pani minister - zwrócił się do Sójki Andrzej Duda. - Kiedy czytałem na pani temat materiały, które były dostępne i kiedy rozmawiałem na pani temat przez te ostatnie dni z kilkoma osobami, słyszałem jeden komplement, który cały czas się powtarzał, a właściwie dwa. Ten, który cały czas się powtarzał: "no wiesz, zwykły lekarz". Bardzo się cieszę, pani minister, że jest pani zwykłym lekarzem. Takim po prostu zwykłym lekarzem internistą, który na co dzień przyjmuje pacjentów, który pracuje w szpitalu powiatowym i w kilku innych miejscach, w poradniach, i wie, co to znaczy praca zwykłego lekarza w szpitalu powiatowym, w terenie, z jakimi problemami ludzie przychodzą i wie, jakie są problemy zwykłej poradni. - dodał prezydent.

Sójka zastępuje Adama Niedzielskiego po aferze z receptami

Nowa minister zastępuje na stanowisku Adama Niedzielskiego, który po trzech latach kierowania urzędem, 8 sierpnia złożył rezygnację na ręce premiera Mateusza Morawieckiego.

Za dymisją stoi afera wokół wprowadzonych z początkiem sierpnia ograniczeń w receptach na leki odurzające i psychotropowe. Proces wdrażania zmian spotkał się z ostrą krytyką lekarzy. Jednak ostatecznie u podstaw kryzysu, który skończył się rezygnacją Niedzielskiego, legło ujawnienie informacji, jakiego rodzaju leki przepisał na siebie lekarz Piotr Pisula, przez ministra Niedzielskiego w mediach społecznościowych.

Nowa minister zdrowia z zawodu jest lekarzem chorób wewnętrznych. Ma 37 lat i troje dzieci. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując w 2011 r. tytuł lekarza. W 2013 r. otrzymała tytuł inżyniera leśnictwa, po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 36 w Kaliszu. Zdobyła 15860 głosów.

Posłanka jest członkinią komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ponadto polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia. Jest również przewodniczącą zespołu ds. pediatrii powołanego jesienią ubiegłego roku. 24-krotnie występowała na posiedzeniach Sejmu, a 25-ciu z jej interpelacji poselskich oraz dwóm zapytaniom nadano dalszy bieg.

Premier: lekarka bardzo ceniona przez pacjentów

- Jestem przekonany, że powierzenie funkcji ministra zdrowia pani poseł Katarzynie Sójce, która dzisiaj jest dobrze do tej roli przygotowana, bo to lekarka internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim w wykonywaniu zawodu i bardzo ceniona przez pacjentów, to dobra decyzja - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że Katarzyna Sójka obejmie posadę szefowej resortu zdrowia po tym, jak z tej funkcji zrezygnował Adam Niedzielski.

Wybór Sójki na ministra zdrowia skomentował również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Pani Katarzyna Sójka jest moją koleżanką z ławy sejmowej. Siedzimy razem, głosujemy, rozmawiamy od czterech już lat. Znam ją doskonale. Jest to wspaniała młoda kobieta, matka czwórki dzieci, niebywale empatyczny lekarz i też znawca tej dziedziny - wskazał szef MEiN i wyjaśnił, że Sójka jest "bardzo aktywna w sejmowej komisji zdrowia". - Świetny wybór - podkreślił.

Czarnek zauważył, że Sójka "jest młodym lekarzem" i "dokładnie wie jak wygląda praca i warunki finansowe pracy lekarza". - Będzie ministrem, który będzie stabilizował sytuację, ale przede wszystkim pracował dla pacjentów - zaznaczył.

Kim jest Katarzyna Sójka?

Krótko po wskazaniu Sójki na stanowisko media prześwietliły nową ministrę. Rzeczpospolita sprawdziła, jaki posłanka ma majątek na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym.

- Zasoby pieniężne to zaledwie 37,5 tys. zł, nie ma domu ani samochodu, za to dwie nieruchomości po 60 tys. zł każda. W 2017 r. nabyła od Lasów Państwowych jedną z nich. Kiedy zostawała posłanką wykazała posiadanie 180-metrowego domu i 161 tys. zł kredytu konsumenckiego na remont - wskazuje dziennik.

Gazeta Wyborcza wylicza jeszcze, że z uposażenia poselskiego zarobiła prawie 152 tys. zł plus ponad 45,5 tys. zł diety, 11,8 tys. zł z tytułu umowy o pracę.

"GW" przypomina, że Sójka mieszka w Przedborowie w gm. Mikstat w pow. ostrzeszowskim w Wielkopolsce, a "jej partnerem jest Krystian Aksamski, syn właścicieli AMI, jednej z największych firm drobiarskich w Europie".

Głośno o posłance było zwłaszcza w czerwcu tego roku, gdy na antenie telewizyjnej odniosła się do śmierci ciężarnej Doroty w Nowym Targu. - Kobiety niestety umierały, umierają i będą umierać, a błędy lekarskie były, są i będą – powiedziała wtedy, a dziś jej słowa przywołują politycy opozycji.

W dniu ogłoszenia, że zostanie ministrem, Katarzyna Sójka była gościem Polskiego Radia 24. Mówiła o aferze z receptami i sprawie ujawnienia informacji o lekarzu przez Niedzielskiego.

– Mówił (lekarz Piotr Pisula - przyp. red.) że nie można wypisać recepty, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że można było to zrobić (ostatecznie lekarz wypisał receptę na siebie - przyp. red.). Zawsze można wrócić do tradycyjnej recepty i używając pieczątki i długopisu ją wypisać – powiedziała.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.