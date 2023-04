Od 26 kwietnia nowe przepisy ws. umów na wydawanie refundowanych leków na receptę

Już 26 kwietnia wchodzi w życie zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

W uzasadnieniu podano, że nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

- podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept,

- uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept;

Z uwagi na to, iż obecnie w znacznej większości stosowana jest elektroniczna forma przekazywania informacji i zestawień w trakcie realizacji umowy, to tym samym składanie wzorów podpisów staje się zbędne. Ponadto powyższa modyfikacja przepisów wpisuje się w zasadę domniemania autentyczności pochodzenia podpisu od osoby lub organu, który go złożył. Oznacza to, że z samego faktu przedłożenia dokumentu należy wnioskować o jego pochodzeniu od osoby lub organu, który oznaczony jest na dokumencie jako wystawca – czytamy.