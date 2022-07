Od 1 lipca renta nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ wydał komunikat

Od 1 lipca zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, renta rodzinna pobierana przez dzieci przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z powyższym dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego

Co ważne, NFZ podkreśla, że dzieci do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną nadal zachowują prawdo do świadczeń opieki zdrowotnej

Od 1 lipca renta przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jak podaje NFZ, od 1 lipca 2022 roku zgodnie art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 roku, renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, wyżej wymienione dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie zaś Fundusz przypomina, że dzieci do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dodanego do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c:

- jako dzieci pobierające rentę rodzinną- jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”.

Co w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń?

NFZ przypomina, że w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzające tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli pacjent nie ma takiego dokumentu, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługujący mu prawie do wspomnianych świadczeń. Powinno zawierać także klauzulę:

"Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" – druki oświadczeń powinien posiadać świadczeniodawca.

Istotną kwestią pozostaje fakt, że w przypadkach pilnych, gdy nie jest możliwe złożenie podobnego oświadczenia, świadczenia opieki zdrowotnej zostaną udzielone mimo braku potwierdzenia do świadczeń. W tej sytuacji NFZ przypomina, że osoba, której udzielono świadczenia jest zobowiązana do przedstawienia stosownego dokumentu albo złożenia oświadczenia w terminach:

14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;

7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

