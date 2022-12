Nowy termin rozliczania szczepień przeciw grypie. Jest zarządzenie NFZ

Pojawiło się zarządzenie zmieniające zasady sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podmioty muszą złożyć odpowiednie dokumenty rozliczeniowe do 10 stycznia 2023 roku

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

NFZ podał termin złożenia dokumentów rozliczeniowych

Opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie ma zostać wprowadzone w związku z zakończeniem 31 grudnia 2022 r. finansowania szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023 u osób szczepionych w ramach zalecanej profilaktyki, z wyłączeniem możliwości rozliczenia szczepień wykonanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

Zgodnie z zarządzeniem w celu rozliczenia szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2022 /2023 udzielonych do dnia 31 grudnia 2022 r. podmiot wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, będzie zobowiązany do przekazania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych do 10 stycznia 2023 roku. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia.

DO POBRANIA ZARZĄDZENIE NR 170/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prezentacja PDF • 0,57 MB