Niedzielski o zmianach w budżecie NFZ: niepotrzebne larum, głos ekspertów na polityczne zawołanie

Jak wynika z założeń do projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, budżet państwa ma wycofać się z finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego i tzw. leków 75+. Ma za nie płacić Narodowy Fundusz Zdrowia

Eksperci alarmują, że to rozwiązanie może oznaczać katastrofę dla systemu ochrony zdrowia w Polsce

Adam Niedzielski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia odpowiada: konsekwentnie realizujemy proces przenoszenia wydatków z budżetu państwa do budżetu NFZ. I to się dzieje od wielu lat. Teraz jest przestrzeń by ten proces reformatorski dokończyć

Wydatki na zdrowie: z budżetu państwa do NFZ

Jak kontrowersje wokół planowanych zmian komentuje minister zdrowia?

- Nie brakuje ekspertów, którzy na polityczne zawołanie potrafią podnosić niepotrzebne larum, co już ćwiczyliśmy w przypadku leczenia SMA czy innych tego typu sytuacji - odpowiada Adam Niedzielski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

- Konsekwentnie realizujemy proces przenoszenia wydatków z budżetu państwa do budżetu NFZ. I to się dzieje od wielu lat, przede wszystkim jeśli chodzi o świadczenia wysokospecjalistyczne. Ten proces jest kontynuowany. Rzeczywiście w roku budżetowym 2023 nastąpi pewne przyspieszenie, ale to jest związane z kalkulacją finansową. Proces budżetowania Narodowego Funduszu Zdrowia pokazał nam, że mamy przestrzeń do tego, by zarządzanie miało charakter przejrzysty, żeby był jeden dysponent środków finansowych, dominujący - uważa minister zdrowia.

- Niebagatelne znaczenie ma również to, że w poprzednim roku została wypracowana - poprzez to, że ze środków budżetowych finansowaliśmy COVID-19 - pewna poduszka finansowa w postaci funduszu zapasowego, który daje przestrzeń, by proces reformatorski dokończyć - uważa Niedzielski.

Minister zdrowia zapewnia, że nie dojdzie do zachwiania stabilności finansowej Funduszu.

- Absolutnie nie. Fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia po poprzednim roku, już po zbilansowaniu i zamknięciu rachunków, wynosi blisko 16 mld zł. To kwoty niewspółmierne do tego, co przenosimy, bo przenosimy ok. 6 mld, więc tam cały czas jest przestrzeń i to na wiele lat, żeby spokojnie finansować świadczenia dla pacjentów - mówi szef resortu zdrowia.







