NFZ zmienia zasady rozliczania szczepień przeciwko COVID-19

Opublikowano nowelizację zarządzenia prezesa NFZ w sprawie zasad i warunków rozliczania świadczeń w związku z COVID-19

Chodzi o szczepienia. Zarządzenie wprowadza nowy sposób rozliczeń szczepień przeciwko COVID-19, oparty na modelu wprowadzonym przy rozliczeniach szczepień ochronnych przeciwko grypie.

- Automatyzacja systemu rozliczeń przyczyni się do poprawy i znacznie usprawni rozliczanie wykonanych szczepień - argumentuje Narodowy Fundusz Zdrowia

Zmiany w rozliczaniu szczepień na COVID-19

Chodzi o szczepienia,

Zarządzenie wprowadza nowy sposób rozliczeń szczepień przeciwko SARS-CoV-2, oparty na modelu wprowadzonym przy rozliczeniach szczepień ochronnych przeciwko grypie.

- Automatyzacja systemu rozliczeń przyczyni się do jego poprawy oraz usprawni rozliczanie wykonanych szczepień - argumentuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

I podkreśla: Dane o szczepieniach na bieżąco wprowadzane przez podmioty wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (CeZ) będą wpływały do systemów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) w trybie on-line, co znacznie usprawni proces rozliczeń i komunikację pracowników OW NFZ z uprawnionymi podmiotami w przypadkach wymagających wyjaśnień lub korekt sprawozdanych szczepień.

NFZ o zasadach rozliczeń

Ze względu na to, że szczepienia Covid-19 będą kontynuowane, należy również zadbać o aspekt techniczny i wykluczyć prawdopodobieństwo awarii będących ryzykiem w procesie rozliczeń, które jest wysokie w przypadku dotychczas funkcjonującego modelu przetwarzania, gdy pliki CSV będą zawierały duże przyrosty danych. W związku z powyższym, w zarządzeniu dostosowano przepisy do nowego systemu rozliczeń – czytamy.

W załączniku do zarządzenia nadano nowe kody związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 oraz nadano nowy kod produktu rozliczeniowego (Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 - wykonanie):

5.62.01.0000036 - Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta,

5.62.01.0000036 - Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta,

5.62.01.0000036 - Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem,

5.62.01.0000036 - Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w objazdowym punkcie szczepień bez transportu pacjenta z uwzględnieniem dodatkowego kosztu promowania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2,

5.62.01.0000031 - Szczepienie ochronne przeciwko grypie.

Koniecznym warunkiem umożliwiającym rozliczenie od 1 października szczepień przeciwko COVID-19 jest posiadanie/założenie przez podmiot uprawniony do szczepień profilu w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia (Portale Świadczeniodawcy/SZOI), który uwzględnia np. numer rachunku bankowego.

Z kolei w celu rozliczenia szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych do dnia 30 września 2022 roku podmiot wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, który nie przekazał dokumentów rozliczeniowych, jest obowiązany do ich przekazania w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku – podano.

