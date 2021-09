NFZ wydał zarządzenie ws. powołania Rady Architektury

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 21 września zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Rady Architektury w NFZ

Chodzi o architekturę korporacyjną Funduszu oraz architekturę rozwiązań IT

Co zmieniło zarządzenie? Chodziło o dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej NFZ

- Ponadto, konieczność wprowadzenia zmian w nowelizowanej regulacji wynikła z potrzeby racjonalizacji składu Rady Architektury – zbyt rozbudowany skład powodował problemy logistyczne oraz uniemożliwiał skuteczne działanie Rady.

Zarządzenie Nr 154/2021/DI z 21-09-2021 zmienia zarządzenie w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W zarządzeniu Nr 179/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia, wprowadzone zostały się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – dyrektor Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu;

2) Zastępcy Przewodniczącego Rady:

a) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Aplikacji w Centrali Funduszu,

b) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Integracji i Transformacji,

c) zastępca dyrektora Departamentu Informatyki ds. Projektów i Architektury w Centrali Funduszu;

3) członkowie Rady:

a) Główny Architekt IT – przedstawiciel Sekcji Architektury Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu,

b) przedstawiciel Gabinetu Prezesa Funduszu w Centrali Funduszu odpowiedzialny za nadzór nad spójnością architektury korporacyjnej na poziomie biznesowym w Funduszu,

c) dwóch przedstawicieli oddziałów wojewódzkich Funduszu z wydziałów

informatyki (użytkownicy systemu IT wybrani z głównych dostawców),

d) przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

w Centrali Funduszu.

3. Przewodniczący Rady może wnioskować do Prezesa Funduszu o zgodę na utworzenie zespołów roboczych w celu realizacji określonych zadań. Członkami zespołów roboczych mogą być:

1) pracownicy komórek organizacyjnych Centrali nadzorowanych

bezpośrednio przez Prezesa Funduszu lub Zastępców Prezesa Funduszu

- za zgodą odpowiednio Prezesa Funduszu albo właściwego Zastępcy

Prezesa Funduszu;

2) pracownicy oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu zgody

właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady lub zespołu

roboczego mogą również uczestniczyć inne osoby nie będące członkami Rady.

§ 3. 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) uruchomienie procesu zarządzania Architekturą Korporacyjną Funduszu oraz

Architekturą Rozwiązań IT, zwanych dalej „Architekturą”;

2) opracowanie, zapewnienie spójności i aktualności zasad zarządzania Architekturą, w domenach:

a) aplikacyjnej i danych, w tym relacji pomiędzy komponentami, przepływach

danych, modelu danych,

b) technologicznej, w tym infrastrukturze teleinformatycznej oraz fizycznych lokalizacjach elementów infrastruktury;

3) zapewnienie i monitorowanie zgodności Architektury z obowiązującą strategią

Funduszu;

4) opracowanie struktury subdomen architektonicznych i monitorowanie spójności między nimi z uwzględnieniem interoperacyjności;

5) opiniowanie projektów informatycznych oraz, na wniosek koordynatora umowy, planowanych zmian w istniejących systemach teleinformatycznych pod kątem ich zgodności z Architekturą;

6) przedstawianie Radzie Portfela Projektów, na wniosek dyrektora Departamentu Informatyki w Centrali Funduszu, opinii dotyczącej projektów mających wpływ na systemy informatyczne;

7) monitorowanie i egzekwowanie zgodności proponowanych zmian z

Architekturą;

8) rozwiązywanie i rozstrzyganie konfliktów metodycznych i technologicznych dotyczących komponentów Architektury i jej poszczególnych elementów architektonicznych;

9) przeprowadzanie analiz i wydawanie rekomendacji dla Prezesa Funduszu niezbędnych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań Funduszu przy pomocy mechanizmów i procesów zarządzania Architekturą;

10) zdefiniowanie zasad ponownego wykorzystania komponentów Architektury służących zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu kosztochłonności rozwiązań procesowo-technologicznych;

11) nadzór nad spójnością i aktualnością:

a) pryncypiów Architektury i wymagań architektonicznych,

b) metodyki modelowania Architektury, metamodelu,

c) struktury repozytorium Architektury,

d) obecnego stanu Architektury (architektura AS-IS),

e) docelowego stanu Architektury (architektura TO-BE),

f) architektur przejściowych,

g) planów wdrożenia architektur i migracji.

2. Rada realizuje swoje zadania w oparciu o:

1) regulamin Rady;

2) pryncypia Architektury;

3) metodykę modelowania oraz metamodel Architektury;

4) strukturę subdomen architektonicznych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.”;

2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiania Prezesowi Funduszu analiz i rekomendacji każdorazowo na polecenie Prezesa Funduszu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem zmiany zarządzenia Nr 179/2019/ DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia jest dostosowanie przepisów zarządzenia do zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Funduszu (powołanie Rady Portfela Projektów, która przejęła zarządzanie architekturą biznesową Funduszu).

Ponadto, konieczność wprowadzenia zmian w nowelizowanej regulacji wynikła z potrzeby racjonalizacji składu Rady Architektury – zbyt rozbudowany skład powodował problemy logistyczne oraz uniemożliwiał skuteczne działanie Rady.

