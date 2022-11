NFZ uruchamia pieniądze z rezerwy. Do końca roku ponad 1 mld zł na leki, AOS i opiekę koordynowaną

29 listopada opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok. Zgodnie z nim zarządza się:

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 18 listopada 2022 roku do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 roku z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego oraz na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w uzasadnieniu.