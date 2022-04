NFZ: nowe przepisy ws. programów lekowych szpitali. Mało czasu na zmiany w umowach

Ulega zmianie zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2022 r. o numerze Nr 16/2022/DGL

Dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zmiana dotyczy zarówno treści zarządzenia, jak i szeregu załączników

NFZ zmienia przepisy ws. programów lekowych szpitali

Przypomnijmy, zmieniane zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe określa m.in.:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Stwierdza, że realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Określa również kryteria dotyczące:

1) świadczeniobiorców kwalifikujących się do leczenia w ramach programu,

2) dawkowania leków w programie,

3) badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu

Usystematyzowano również numerację załączników, których jest teraz 29 w miejsce 27..

Jak stwierdzono w zarządzeniu zmieniającym poprzednie zasady, do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy wcześniejszego zarządzenia.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów nowego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie, czyli od 8 kwietnia. Zarządzenie stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2022 r., ale są od tego wyjątki.

