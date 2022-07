Nerwowo wokół podwyżek. Związkowcy "wkurzeni". Dyrektor szpitala: patologiczna norma

Od 1 lipca obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Do dzisiaj, 13 lipca, szefowie podmiotów ochrony zdrowia mają czas na zawarcie porozumień z organizacjami związkowymi w sprawie sposobu podwyższenia płac zasadniczych, ale nadal nie wiedzą, ile pieniędzy dostaną i w jaki sposób będą one przeliczane

Związkowcy nie kryją zdenerwowania, a dyrektorzy skłaniają się w tej sytuacji ku wydawaniu w tym zakresie zarządzeń

– W jaki sposób mamy negocjować warunki płacowe z pracodawcami, skoro nie znamy poziomu finansowania? – zwraca uwagę Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Krzysztof Zaczek, wiceszef Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, podkreśla, że wzrosnąć ma wycena udzielania świadczeń, ale nadal nie wiadomo czy wszystkich, ani czy po równo. – Staje się to patologiczną normą – ocenia

Ptok: jak mamy negocjować warunki płacowe, skoro nie znamy poziomu finansowania

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowała wytyczne do podwyżki wycen świadczeń. Teraz zaakceptować je musi jeszcze Ministerstwo Zdrowia. Bez tego dyrektorzy szpitali i przychodni nie wiedzą, ile de facto pieniędzy dostaną na podwyżki.

Nerwowo jest także w organizacjach związkowych. Do 13 lipca miały podpisać w imieniu pracowników porozumienia o podwyżkach z pracodawcami .

– Skierowałam do MZ szereg pytań po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, który odbył się 30 czerwca. Zwracaliśmy się o informację czy rekomendacje AOTMiT będą gotowe do 8 lipca , jak czy MZ utrzyma poziom tych wycen, jak szczegółowe będą te rekomendacje, czy obejmą wszystkie rodzaje świadczeń, gdzie zostaną opublikowane, czy będziemy mieli do nich dostęp, czy w oparciu o nie będzie można indywidualnie wyliczyć wartości wzrostu kontraktów dla podmiotów. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź kompletnie nie na temat – opowiada Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Jak tłumaczy, bez nowej wyceny świadczeń dyrektorzy i związki zawodowe nie mają, jak negocjować porozumień.

– Na początku tego miesiąca zadałam pytanie czy będą respektowane porozumienia podpisane po 13 lipca, ale również nie otrzymałam na nie odpowiedzi. W jaki sposób mamy negocjować warunki płacowe z pracodawcami, skoro nie znamy poziomu finansowania i oficjalnie potwierdzają to jeszcze wojewódzkie oddziały NFZ? – zwraca uwagę Ptok.

NFZ wydał nowy komunikat. „Nie wniósł żadnych istotnych informacji”

NFZ wydał we wtorek komunikat, w którym poinformował o uruchomieniu 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń w placówkach medycznych oraz kolejnych 2,5 mld zł na "pokrycie dodatkowych kosztów". Szefowa OZZPiP podkreśla, że są to liczby, które już wcześniej były znane.

– Część informacji była zawarta w ocenie skutków regulacji ustawy, a pozostałe przekazał minister podczas posiedzenia zespołu trójstronnego. Komunikat NFZ nie wniósł tak naprawdę żadnych istotnych informacji dla stron, które mają zawrzeć porozumienie – podkreśla.

Wiele szpitali rezygnuje w tej sytuacji z podpisywania porozumień. Zasady wzrostu wynagrodzeń ustali w drodze zarządzenia. Przepisy ustawy przewidują bowiem i taką możliwość.

Zdaniem Krzysztofa Zaczka, prezesa Szpitala Murcki w Katowicach i wiceprezesa Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, zawieranie porozumień w tej sytuacji możliwe jest jedynie teoretycznie.

- Ustawa weszła w życie i wiemy, jakie są wymagane minimalne wynagrodzenia. Od 1 lipca pracownicy mają mieć wynagrodzenia nie niższe niż przewidziane ustawą, ale pozostaje kwestia, czy szpital będzie miał na nie środki - tłumaczy.

Dyrektor szpitala: nie wiemy, ile pieniędzy dostaniemy i jak będą przeliczane

Zarząd katowickiego szpitala zastrzegł, że za lipiec wypłaci swoim pracownikom wynagrodzenia w obowiązującej dotychczas wysokości i wyrówna je w sierpniu.

– Wiceminister Piotr Bromber zapowiedział, że do 12 sierpnia pieniądze zostaną szpitalom przekazane. Mam nadzieję, że tak się stanie. Inaczej szpital nie będzie w stanie wypłacić podwyżek – mówi Zaczek.

W przypadku Szpitala Murcki chodzi o kwotę 400 tys. zł. W większych szpitalach, zatrudniających po tysiąc osób, sumy będą szły w miliony.

Tymczasem zarządzający placówkami, jak zwraca uwagę Zaczek, nadal nie wiedzą, ile pieniędzy dostaną i w jaki sposób będą one przeliczane.

– Mówimy o wycenie procedur, ale nie wiemy, czy wszystkich, ani czy zostaną one wycenione po równo czy będzie to zróżnicowane – zwraca uwagę wiceszef Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dyrekcja skierowała do Naczelnej Pielęgniarki szpitala pismo, iż w związku z wejściem w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wycofuje dwa dodatki dla pielęgniarek. Uzasadniła swoją decyzję tym, że „nie zna mechanizmu finansowania wzrostu wynagrodzeń i kosztów, jakie się z tym wiążą”, a także "trudną sytuację finansową" placówki.

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski tłumaczy, że musiał podjąć taką decyzję, ponieważ obowiązują go terminy.

– Uważam, że personel powinien być poinformowany, iż pewnego rodzaju dodatki uznaniowe, które do tej pory otrzymywał, zostaną wstrzymane. Nie były to dodatki stałe, tylko wypłacane ze środków własnych szpitala w sytuacji, gdy placówkę na to stać – wyjaśnia. – Zmieniona ustawa powoduje, że praktycznie wszystkie grupy medyczne, które pracują w szpitalach otrzymują wzrost wynagrodzeń od kilkuset do nawet ponad 1 000 zł. To w istotny sposób wpływa na siatkę płac i sytuację finansową – dodaje Jędrychowski.

Jak przyznaje Zaczek, zarówno on, jak i większość dyrektorów placówek medycznych, którzy pełnią swoje obowiązki przez dłuższy czas, zdążyło już przywyknąć do takich sytuacji.

– Stało się to dla nas patologiczną, ale jednak normą. Tak być nie powinno. Informację na temat wysokości finansowania otrzymujemy zwyczajowo dopiero w marcu. W innego typu przedsiębiorstwie byłoby to nie do pomyślenia – podkreśla.

Kiedy będzie nowa wycena świadczeń? MZ: Analizujemy materiał przekazany przez AOTMIT

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że wytyczne co do wyceny świadczeń są gotowe.

– Analizujemy materiał przekazany przez AOTMIT. W tym tygodniu planujemy jego publikację – zapowiadają pracownicy biura prasowego MZ.

Z wcześniejszych zapowiedzi MZ wynikało, że pieniędzy będzie więcej niż wymaga to samo podniesienie najniższych płac. W niektórych placówkach zmienić się będą musiały bowiem nie tylko najniższe wynagrodzenia. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w których przełożony zarabiałby po 1 lipca tyle samo, co jego podwładni.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.