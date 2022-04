MZ ujawniło nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Jest projekt ustawy

1 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dokument został przekazany do konsultacji społecznych. Na zgłaszanie uwag jest czas do 18 kwietnia.

- Projekt ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.- przypomniano w OSR do projektu.