MZ ujawnia, ile składki zdrowotnej wpływa do NFZ i na co idą pieniądze

Jakie w ostatnich latach były wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, jak są rozdysponowywane pieniądze i ile środków z puli wydawanych jest na leczenie psychiatryczne - dopytywali w interpelacji do ministra zdrowia posłowie koła parlamentarnego Polska 2050

Wiceminister Waldemar Kraska wyliczył, że w 2022 roku ze składki zdrowotnej do NFZ wpłynęło ponad 121 mld zł

Podkreślił, że głównym zadaniem Funduszu, generującym największe dla NFZ koszty, jest finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, a na samo leczenie psychiatryczne Fundusz wydał w minionym roku 4,1 proc. składki zdrowotnej

Składka zdrowotna. Posłowie chcą wiedzieć, jak Fundusz nią dysponuje. MZ odpowiada

Polski Ład wygenerował dodatkowe miliardy wpływów rocznie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Posłowie koła parlamentarnego Polska 2050 wystosowali interpelację do ministra zdrowia, w której dopytywali, jak pieniądze ze składki zdrowotnej są rozdysponowywane, kto jest do nich uprawniony, jakie programy profilaktyczne finansują i jaki procent tych środków Fundusz wydaje na leczenie psychiatryczne.

W odpowiedzi wiceminister Waldemar Kraska wyliczył, że zgodnie ze sprawozdaniami wykonania planu finansowego NFZ przychody z tytułu składek należnych w roku planowania wyniosły:

w 2018 r.: 80 753 762 370 zł,

w 2019 r.: 88 255 448 490 zł,

w 2020 r.: 89 747 389 780 zł,

w 2021 r.: 103 007 154 320 zł,

w 2022 r.: 121 990 729 500 zł (dane wstępne).

Jak przypomniał, NFZ ze swoich przychodów - m.in. pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizuje koszty lub zadania nałożone na instytucję przepisami. Katalog tych kosztów lub zadań, na które mogą być przeznaczone środki w dyspozycji Funduszu, określony został w:

art. 117 (przeznaczenie środków) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych,

publicznych, art. 31t ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji),

czy art. 97 ust. 3 pkt. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odpis dla Agencji Badań Medycznych).

Wiceminister zwrócił także uwagę, że art. 17 znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty daje możliwość prezesowi NFZ przekazania środków z funduszu zapasowego (na wniosek ministra zdrowia) w kwocie do 5 500 mln zł na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podkreślił, że głównym zadaniem NFZ, generującym największe dla NFZ koszty, jest finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Z kolei realizacja zadań w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu i w konsekwencji w zakresie dysponowania środkami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do kompetencji Prezesa NFZ.

Wymienił także programy profilaktyczne realizowane z wpływów ze składek zdrowotnych. W ramach pozycji B2.1 – podstawowa opieka zdrowotna ponoszone są koszty realizacji:

programu profilaktyki chorób układu krążenia,

programu profilaktyki gruźlicy.

W ramach pozycji B2.11 – koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, finansowana jest realizacja:

programu profilaktyki raka szyjki macicy (etap diagnostyczny, etap pogłębionej diagnostyki),

programu profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki),

programu badań prenatalnych,

programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym: POChP etap podstawowy i specjalistyczny),

programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

Wzrost wydatków na psychiatrię. NFZ wydał w 2022 r. 4,1 proc. składki zdrowotnej

W odpowiedzi na ostatnie pytanie, Waldemar Kraska wskazał, że w 2022 roku NFZ wydał na leczenie psychiatryczne, zarówno świadczenia gwarantowane związane z opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, jak i finansowane w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, około 4,13 proc. przychodów z tytułu składki zdrowotnej. Co daje kwotę 5 mld 056 mln 580 tys. zł. Rok wcześniej psychiatria "skonsumowała" 3,68 proc. składki, w 2020 - 3,82 proc., w 2019 - 3,75 proc., a w 2018 - 3,62 proc.

Zastrzegł przy tym, że składka zdrowotna nie jest jedynym źródłem finansowania świadczeń związanych z opieką psychiatryczną.

- Zadania NFZ finansowane są nie tylko z przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale także z przychodów z innych tytułów, np. Funduszu Medycznego, dotacji podmiotowej itp. Oznacza to, że leczenie psychiatryczne może być finansowane (...) także z innych źródeł - podkreślił wiceszef resortu.







