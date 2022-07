1 lipca wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wraz z nowelizacją zacznie obowiązywać nowa tabela płac w ochronie zdrowia. Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, opiekunów czy personel pomocniczy

Jeszcze 30 czerwca odbyło się posiedzenie zespołów do spraw ochrony zdrowia w ramach Rady Dialogu Społecznego m.in. w sprawie podwyżek

Jak wynika z informacji otrzymanych przez prawo.pl od strony rządowej, koszty podwyżek minimalnych wynagrodzeń zostaną pokryte w wycenie świadczeń

Portal przypomina równocześnie, że AOTMiT w przyspieszonym tempie ma rozpatrywać wnioski w sprawie zmian wyceny świadczeń, jednak ma na to 21 dni

Z kolei już w sierpniu pracownicy powinni spodziewać się wzrostu minimalnego wynagrodzenia, tymczasem NFZ musi jeszcze przygotować aneksy do umów – wyjaśnia prawo.pl

Może być problem z wypłatą podwyżek za lipiec 2022. Trwa wyścig z czasem

O możliwych problemach z wypłatą nowych, wyższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, pisze portal prawo. pl.

Tymczasem 30 czerwca miało miejsce posiedzenie zespołów do spraw ochrony zdrowia w ramach Rady Dialogu Społecznego. Portal prawo.pl uzyskał od strony rządowej potwierdzenie, że koszty podwyżek minimalnych będą pokryte w wycenie świadczeń.

Jednak to nie załatwia sprawy. Do AOTMiT wnioski o zmianę wyceny świadczeń miały wpłynąć pod koniec czerwca. Sama Agencja rozpatrzy je w tempie przyspieszonym, ale ma na to 21 dni – przypomina prawo.pl.

Poza tym zmiana wyceny świadczeń oznacza, że NFZ musi przygotować stosowne aneksy do umów. Tym samym rodzi się pytanie, czy podwyżki wpłyną na konta pracowników do 10 sierpnia.

Eksperci są zdania, że NFZ nie zdąży, a podwyżek nie będzie

Eksperci są sceptyczni i uważają, że w wielu przypadkach podwyżki mogą zostać opóźnione.

– Zakłady, które nie dysponują wolną gotówką, będą musiały posiłkować się kredytami. Z tą uwagą, że wynagrodzenia za lipiec są wypłacane w sierpniu, ale składki są kierowane do ZUS dopiero we wrześniu – mówi cytowany przez prawo.pl Jerzy Wielgolewski, dyrektor szpitala powiatowego w Makowie Mazowieckim.

Inne pracodawcy, gdy NFZ nie zdąży z aneksami i środków w wyższych kwotach nie będzie, wstrzymają się z wypłatą podwyżek i zrobią wyrównania w kolejnym miesiącu.

- Kluczowa jest nawet nie informacja, o ile wzrośnie wycena świadczeń, ale to, co dostaną dyrektorzy w aneksach, które otrzymają z NFZ. Otrzymanie aneksu do umowy z NFZ to dopiero ten moment, gdy dyrektorzy szpitali będą mieli pewność, jakimi środkami będą dysponować – zaznaczyła rozmowie z prawo.pl Bernadeta Skóbel, ekspertka Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja osób zatrudnionych na podstawie kontraktów.

- Podwyżki wynagrodzeń pracowników obowiązują od 1 lipca. Jeśli natomiast mówimy o osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, to pracodawców nie wiąże żaden termin ustawowy – zaznacza Skóbel.

