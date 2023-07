"Miodowa 15". Tomasz Latos o działaniach rządu PiS ws. zdrowia: wystawiam czwórkę

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne? Choć prezydent Andrzej Duda oficjalnie nie ogłosił jeszcze terminu i startu kampanii wyborczej, kilka dni temu w TVP Info powiedział, że data wyborów 15 października jest wysoce prawdopodobna i że „na pewno konstytucyjnie możliwa". Ale nie wykluczył też daty późniejszej – 5 listopada

Poza Konfederacją oraz Polska 2050 do tej pory żadna partia polityczna nie przedstawiła programu. Tego zdrowotnego także

Politycy, z którymi rozmawiamy zapewniają, że programy są gotowe, ale pokażą je dopiero w chwili startu kampanii

Z naszych rozmów wykluwa się jednak pewien obraz tego jak politycy patrzą na zdrowie i tematy z nim związane

Jaką ocenę Tomasz Latos wystawia sobie oraz swoim kolegom z rządu za działania związane ze zdrowiem? - Czwórkę w skali pięciostopniowej - mówi. - Nigdy nie jest idealnie, dlatego nie mówię o piątce - dodaje. Za co tak wysoka ocena? Poseł wymienia m.in. podwojenie nakładów na zdrowie, wzrost liczby otwieranych kierunków lekarskich oraz dostępność do terapii lekowych. - Jeżeli pacjenci chwalą wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za leki to jest ogromny postęp. A ponieważ pięć kadencji pracuję w Sejmie to wiem jak bywało w przeszłości, jakie były problemy nie tylko z wprowadzaniem najnowszych leków, ale też takich, które już wszyscy dookoła stosowali - dodaje przewodniczący Latos.

Poseł odpowiadając na argument, że pacjentom czekającym w kolejce do specjalistów trudno byłoby zgodzić się z oceną wystawioną przez niego, odpowiedział: "to zależy kogo byśmy zapytali", wskazując uwolnione limity m.in. do AOS czy na operację zaćmy. Jednocześnie odnosząc się do statystyk, które wyraźnie wskazują, że czas oczekiwania do lekarzy specjalistów wzrósł rok do roku, powiedział, że z jednej strony potrzeba czasu, by lekarze, którzy dzisiaj są kształceni na nowych kierunkach weszli do systemu, a z drugiej statystyki pokazują "że jest podobnie jak było wcześniej". - Nie będę zaklinał rzeczywistości, że jest wszystko idealnie i że nic nie trzeba poprawiać i zmieniać - dodał.

W programie rozmawialiśmy też o rosnącym zadłużeniu szpitali i ustawie o szpitalnictwie, która nawet nie dotarła do Sejmu po silnym sprzeciwie m.in. posła Latosa i innych posłów PiS. - Projekt był zbyt szeroki - kwituje. Ale jego zdaniem, już w kolejnej kadencji powinna pojawić się ustawa, która wprowadzi "pewne mechanizmy finansowe dla tych, którzy będą mieli pomysł na restrukturyzację". - Podsumowując: mechaniczne oddłużanie nie, wprowadzenie pewnych mechanizmów wspierających tak- dodaje. Pytany, czy nie żałuje, że to m.in. jego rękami ustawa a przy tym okazja do reformy szpitali została pogrzebana, odpowiada: Przecenia pani moje możliwości. Ja po prostu przez tyle lat, które pracuje w Sejmie i Komisji Zdrowia, mam praktyczne doświadczenie i wyczucie, co realnie ma szansę przejść drogę legislacyjną - dodał.

Zapytaliśmy też posła o pomysł Konfederacji, która chciałaby wprowadzenia bonu zdrowotnego. - Jest to jakiś pomysł, można z tym dyskutować. Przypomnę, że kasy chorych, które były przed NFZ, trochę według tej zasady miały działać. Jeżeli mówimy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych to one właściwie są - odpowiada. - Ale miejmy świadomość, że te 4 tys. bonu, które proponuje Konfederacja to jest rozwiązanie dobre dla tych zdrowych i dla tych, którzy lekko chorują, ale dla tych którzy ciężko chorują jest to rozwiązanie daleko niewystarczające - kwituje.

W rozmowie Tomasz Latos odnosi się też do kwestii klauzuli sumienia, która jego zdaniem powinna zostać, a sprawę wokół aborcji nazywa polityczną. Pytany, czy NFZ powinien zrywać kontrakty ze szpitalami, które zasłaniają się klauzulą sumienia i nie wykonują aborcji w ogóle mówi: "nie wiem, czy są takie szpitale".

Zapytaliśmy też posła o to, czy gdy zostanie ministrem zdrowia, zmieni przepisy aborcyjne. Tomasz Latos od kilku lat jest na liście polityków, którzy mieliby kierować resortem zdrowia. - Nie wiem czy kiedykolwiek ministrem zdrowia zostanę... Śmieję się z tego, jestem dyżurnym kandydatem na giełdzie od 8 lat, więc akurat w tej kwestii zobaczymy co będzie. Jest mnóstwo spraw, którymi należy się zająć - mówi polityk.

Odpowiadając na pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom, czy kolejnym ministrem zdrowia powinien być lekarz, czy osoba spoza środowiska, Tomasz Latos odpowiada: Kibicuję mocno panu ministrowi Niedzielskiemu, mam nadzieję, że zawsze wszystko mu się będzie układało. Ja natomiast jestem dość konserwatywny i uważam, że w resorcie powinna być dość mocno zaznaczona obecność przedstawicieli różnych zawodów medycznych, my pewne rzeczy wiemy, a inni nawet najbardziej wybitni, muszą się dopiero tego dowiadywać i uczyć - dodaje. I mówi stanowcze "nie" ewentualnej propozycji teki wiceministra.

