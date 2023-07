"Miodowa 15". Leki po 5 złotych. Marcelina Zawisza o pomysłach Lewicy na wybory

W nowym odcinku programu "Miodowa 15" gościnią jest Marcelina Zawisza, posłanka Lewicy, która zasiada w sejmowej Komisji Zdrowia

Rozmawiamy m.in. o nagonce na lekarzy, nakładach na ochronę zdrowia i "małych kroczkach", które mogą zreformować ochronę zdrowia

Posłanka zapewnia, że Lewica ma już gotowy program wyborczy i konkretne rozwiązania dla zdrowia, ale pokaże go dopiero po oficjalnym starcie kampanii wyborczej. Co się w nim znajdzie? M.in. propozycja leków za 5 złotych

"Miodowa 15". Gościnią Marcelina Zawisza

- Każda grupa zawodowa podlega ocenie, tak samo lekarze. Jeśli przez kilka dni odmawiają z przyczyn ideologicznych podejmowania konkretnych działań w celu ratowania życia pacjentki, to również ich działanie podlega ocenie. Oczekujemy, że środowisko wykaże się odpowiedzialnością, odwagą i będzie krytykować tego typu zachowania, tak jak krytykuje inne zachowania patologiczne, które pojawiają się. Izba lekarska potrafi naprawdę czasami potrafi bardzo stanowczo postawić się po stronie pacjentów i pacjentek, robiła to wielokrotnie i w tej sytuacji po prostu oczekiwaliśmy tego samego - mówi Marcelina Zawisza odnosząc się do sprawy ciężarnej z Nowego Targu, której odmówiono aborcji. - To nie był atak polityczny - dodaje.

- Wielokrotnie, od wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówiłyśmy o tym, że mamy konkretne rozwiązania czyli ustawę ratunkową zgłoszoną przez Magdalenę Biejat dotyczącą tego, by dekryminalizować aborcję. Teraz osoba, która pomaga przeprowadzić aborcję może podlegać odpowiedzialności karnej. I to jest właśnie argument, który pojawia się wśród lekarzy, którzy boją się podejmować konkretne działania ratujące życie kobiety. Więc przygotowałyśmy projekt, poprosiłyśmy Izbę o poparcie, ale niestety, żadnego publicznego stanowiska po dziś dzień nie udało nam się otrzymać - mówi posłanka Zawisza.

- Jedynymi osobami, które cierpią z powodu klauzuli sumienia są kobiety, mężczyźni nie mają takiego problemu, że odmawia im się realizacji świadczeń gwarantowanych - zauważa posłanka. I dodaje, że NFZ powinien zrywać kontrakty ze szpitalami, w których nie wykonuje się aborcji. - Sytuacja, w której państwo udaje, że nie ma żadnych instrumentów, żeby egzekwować przestrzegania prawa w Polsce jest sytuacją absurdalną - podkreśla Zawisza.

Posłanka o aborcji w Polsce i lekarzach:

Bon zdrowotny Konfederacji, jaka odpowiedź Lewicy?

Posłanka absurdem nazywa też propozycję Konfederacji, która chce wprowadzenia bonu zdrowotnego. - Nikt na tym nie zaoszczędzi. A to, że proponuje to Konfederacja pokazuje, jak bardzo oni nie rozumieją jak działa system solidarnościowy, jak działa system ochrony zdrowia we wszystkich cywilizowanych krajach - dodaje.

Na argument, że dziś dyskusja wokół bonu jest dominująca, bo Konfederacja pokazała program zdrowotny, a inne partie nie, posłanka powiedziała, że "partia Razem ma program z 2017 roku i propozycje tam zapisane są aktualne do dziś". Chodzi m.in. o kwestie pracownicze czyli dawanie większej odpowiedzialności innym zawodom medycznym niż lekarski. - W Polsce lekarze wciąż robią różne absurdalne rzeczy, jak np. wypełnianie dokumentacji medycznej, ale też zlecanie badań podstawowych, co mogłyby przejąć inne zawody medyczne, które mają kompetencje medyczne - dodaje Marcelina Zawisza. Jednocześnie zapewnia, że Lewica ma już gotowy program wyborczy, ale będzie go prezentować dopiero po oficjalnym starcie kampanii. Co pojawi się w tym programie? M.in. to o co Lewica postuluje od lat czyli leki po 5 zł. - To jest poprawka, którą zgłaszałam teraz przy okazji ustawy wprowadzającej darmowe leki 65 plus - mówi. Odpowiadając na zarzut, że jest to takie samo rozdawnictwo, które proponuje PiS mówi: nigdy nie nazwałabym tego programu rozdawnictwem, mówimy o ludziach, którzy tych leków potrzebują, mówimy o zwiększeniu dostępności do leczenia.

Posłanka o bonie Konfederacji:

Nakłady na ochronę zdrowia. "PiS oszukuje w tej kwestii"

Odnosząc się do kwestii finansowania ochrony zdrowia, posłanka Lewicy mówi wprost: Prawo i Sprawiedliwość oszukuje w kwestii nakładów na zdrowie, po to, żeby udawać, że są one na mniej więcej takim samym poziomie co w Europie. Problem polega na tym, że później człowiek idzie do lekarza i odbija się od tej samej ściany od której odbijał się zawsze. Z takim nakładami nie jesteśmy w stanie mieć dobrze funkcjonującej ochrony zdrowia, bo ona jest po prostu głęboko niedofinansowana - mówi Zawisza. Jaki system finansowania ochrony zdrowia będzie najbardziej optymalny? - W tej chwili mamy system hybrydowy: składkowy i w związku z ustawą 6 proc. PKB, która później się zmienia w 7 proc. PKB, mamy dofinansowanie z budżetu państwa. I ja bym ten system zostawiła, ale zwiększyła dofinansowanie z budżetu państwa - dodaje.

- Nie chodzi o to, że ktoś ma jedną receptę jak naprawić system ochrony zdrowia, bo ja myślę, że nie ma takiej recepty. To czego potrzebujemy to z pokorą podejść do danych, z pokorą podejść do dialogu społecznego, czasami ministerstwo musi ustąpić - mówi Zawisza.

Posłanka odnosząc się do zarzutu, że dziś żadna partia polityczna nie ma kompleksowego pomysłu na ochronę zdrowia:







