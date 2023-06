Minister zdrowia zapowiada limity na recepty. Jest też doniesienie na 10 lekarzy

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy

Jak mówił, dopuścili się oni co najmniej 5 przestępstw związanych z wystawianiem e-recept

Niedzielski zapowiedział także ukrócenie nadużyć związanych z wystawianiem recept. Jeden lekarz w ciągu 10 godzin będzie mógł wystawić maksymalnie 300 takich recept

W związku z "dzisiejszymi zarzutami MZ pod adresem samorządu lekarskiego" Naczelna Izba Lekarska organizuje briefing prasowy, którego tematem ma być "troska o przestrzeganie prawa oraz odpowiedź na zarzuty MZ"

Minister zdrowia zapowiada nowe zasady ws. recept

30 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia dotycząca rozwiązań zapobiegających łamaniu prawa przy wystawianiu e-recept.

Niedzielski podkreślił, że MZ zleciło kontrolę w tej sprawie, która wykazała, że skala problemu jest bardzo duża. W ostatnim czasie - mówił - doszło do dwóch przypadków, w których zaszło poważne podejrzenie, że zapisane bez badania silne leki przeciwbólowe i psychotropowe doprowadziły do śmierci pacjentów.

Szef MZ dodał, że zawiadomił w tej sprawie Naczelną Izbę Lekarską.

- Rozpocząłem dialog z Izbą Lekarską, przesłaliśmy w przeciągu ostatniego czasu cztery pisma, które zawierały dane 29 lekarzy, którzy nagminnie łamią prawo wystawiając e-recepty bez badania pacjentów. Te pisma niestety nie spotkały się z żadną reakcją - wyjaśnił.

MZ: podpisałem doniesienie do prokuratury, w którym wskazałem na 10 lekarzy

- Ponieważ samo środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona czarnych owiec, czyli tych lekarzy, którzy nie tylko łamią zasady etyki zawodowej, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, ja zdecydowałem się podjąć drastyczne działania - powiedział Niedzielski.

- Dziś podpisałem doniesienie do prokuratury, w którym wskazałem na 10 lekarzy, którzy naszym zdaniem, zdaniem naszych prawników, dopuścili się przynajmniej pięciu przestępstw - poinformował. Niedzielski podkreślił, że w ciągu roku wystawili oni od 100 do 400 tysięcy recept. To oznacza - jak wskazał - że dziennie wystawiali oni od blisko 300 do ponad tysiąca recept.

To - jak powiedział - fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, oszustwa - bo część tych recept jest refundowana, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających.

Szef MZ - oprócz doniesienia do prokuratury ws. 10 lekarzy, którzy dopuścili się przestępstw przy wystawianiu e-recept - zdecydował się wprowadzić ograniczenia w systemie wystawiania e-recept. Zgodnie z nimi podczas 10 godzin pracy lekarza będzie mógł on wystawić e-recepty 80 pacjentom.

- To oznacza, że mniej więcej 300 recept będzie górnym ograniczeniem - powiedział Niedzielski.

MZ ograniczy wystawianie e-recept na leki psychotropowe

Dodał, że resort finalizuje rozporządzenie, które będzie ograniczało liczbę wystawiania recept psychotropowych przy pomocy platform internetowych.

- Te recepty będą musiały być poprzedzone konsultacją - jeżeli upłynął dłuższy czas od wizyty lekarskiej - zaznaczył.

Szef MZ zapytany, czy istnieje możliwość, że e-recepty zostaną w ogóle zlikwidowane, zaprzeczył.

- Nie, absolutnie (...). Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że e-recepta jest ogromnym udogodnieniem dla obywateli. Liczba wystawionych recept to już dziesiątki czy setki milionów - mówimy tutaj o miliardach wystawionych recept. Łatwość jej użytkowania, brak możliwości zgubienia to są wszystko zalety, więc absolutnie nie dojdzie tutaj do sytuacji wylania dziecka z kąpielą - zapewnił Niedzielski.

Przyznał, że w systemie pojawiają się różne nieprawidłowości.

- Po prostu musimy reagować i przyjrzeć się, osądzić, na ile te działania podejmowania przez lekarzy są nieetyczne - dodał.