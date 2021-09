Minister zdrowia dostał podwyżkę. Od sierpnia zarabia o 5 tys. zł więcej

Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia od wielu tygodni są tematem numer jeden poruszanym przez media w Polsce

Od 11 września trwa ogólnopolski protest medyków, którzy domagają się m.in. natychmiastowej zmiany ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Znaczną podwyżkę w międzyczasie otrzymał minister zdrowia Adam Niedzielski. Zgodnie z wyliczeniem otrzymuje ok. 17 tys. zł brutto

Zarobki ministra zdrowia pod lupą

Jak informuje money.pl powołując się na szacunki „Faktu”, w sierpniu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski otrzymał podwyżkę w wysokości aż 5 tys. złotych. Okazuje się również, że dziennik nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi od resortu zdrowia w sprawie rzeczywistych zarobków ministra.

Jednak redakcja sama pokusiła się o obliczenia. Według nich Niedzielski ma zarabiać od sierpnia ok. 17 tys. brutto, czyli na rękę otrzymuje 13 tys. złotych.

Podwyżki dla polityków mocno zbulwersowały opinię publiczną. Już od 1 sierpnia weszło w życie rozporządzenie podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę, zgodnie z którym ministrowie, posłowie i marszałkowie zarabiają więcej.

Podwyżki dla polityków. Medycy walczą o swoje prawa

Przypomnijmy, na początku sierpnia po wprowadzeniu w życie rozporządzenia o podwyżkach, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wysłał oficjalne zapytanie m.in. do prezydenta, premiera i ministra finansów o koszt wzrostu wynagrodzeń przeznaczonych dla polityków. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, resort finansów przekazał, że nie dysponuje żądanymi informacjami.

Wiadomo za to, że ministrom i wiceministrom przysługuje 6 tys. zł brutto podwyżki. W związku z tym łączne wynagrodzenie zasadnicze ma wynosić ponad 16 tys. zł bez wliczania dodatków. Posłowie zarobią nawet 12,8 tys. zł (po podwyżce z 8 tys. zł), bez wliczania w to diety poselskiej w wysokości 2,5 tys. złotych.

Medycy koczują w Białym Miasteczku

Od 11 września pod siedzibą KPRM funkcjonuje Białe Miasteczko 2.0, gdzie codziennie nocują tam pracownicy ochrony zdrowia. Domagają się oni spełnienia ich postulatów, a także spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Protestujący nie wykluczają także strajku w szpitalach. Wszystko zależy od postawy rządzących.

Jak ogłosił Adam Niedzielski, to on zajmuje się sektorem zdrowia i to z nim należy rozmawiać, a nie z premierem. Jednocześnie rzecznik resortu zaznaczył, że postulaty medyków są nierealne do zrealizowania i MZ czeka na doprecyzowanie roszczeń.

