Minister zdrowia Adam Niedzielski wśród panelistów Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Przygotowania do Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wchodzą w ostatnią fazę. Udział w Kongresie, który odbywać się będzie w dniach 9 i 10 marca w Katowicach, potwierdziło już ponad 2,2 tys. osób. Tegoroczny Kongres podzieliśmy na sześć ścieżek tematycznych i to wokół nich zbudowaliśmy plan ponad 40 sesji. Lista kilkuset panelistów jest już właściwie zamknięta. Ostatni prelegenci potwierdzają swój udział, co pozwala nam sądzić, że tegoroczny Kongres będzie rekordowy. Do Katowic przyjadą najważniejsi decydenci związani z ochroną zdrowia, wybitni eksperci, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu, co stwarza doskonałą przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów.

"Rewolucja czy ewolucja? Którą drogą powinna pójść ochrona zdrowia w Polsce?"

Największym zainteresowaniem cieszy się sesja inauguracyjna, którą rozpocznie wystąpienie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W debacie "Rewolucja czy ewolucja? Którą drogą powinna pójść ochrona zdrowia w Polsce?" swój udział potwierdzili także:

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta

, Rzecznik Praw Pacjenta dr Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, ekspert, Pracodawcy RP

, dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, ekspert, Pracodawcy RP Łukasz Jankowski , prezes, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Izba Lekarska

, prezes, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Izba Lekarska dr Beata Małecka-Libera , senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia

, senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas , prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej Filip Nowak , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia

, prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia prof. Tomasz Szczepański, rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny, kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Podczas debaty wraz z panelistami będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

Jakich reform potrzebujemy?

7 proc. PKB na zdrowie. W którym miejscu jesteśmy w dążeniu do tego celu?

Więcej pieniędzy w systemie zwiększy dostępność świadczeń. Co zrobić, by można było obronić tę tezę?

Kongres Wyzwań Zdrowotnych: różnorodność tematów i panelistów

Przygotowując tegoroczną VIII już edycję Kongresu bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do różnorodności tematów. Zależało nam na spojrzeniu na system ochrony zdrowia z różnych perspektyw. W efekcie dyskutować będziemy o finansach i zarządzaniu, e-zdrowiu, rynku farmaceutycznym i diagnostyce, ale równie ważne przy tworzeniu agendy były dla nas tematy dotyczące pacjentów, ale też roli medyków w systemie ochrony zdrowia.

Wśród tematów, które pojawią się podczas Kongresu będą m.in.

Najważniejsze wyzwania menadżerów placówek medycznych

POZ i AOS. Kiedy staną się realną konkurencją dla szpitali?

Wynagrodzenia – ile powinny „ważyć” w systemie ochrony zdrowia?

Jakość zarządzania placówkami medycznymi

Czy Polska jest bezpieczna lekowo? Debata oksfordzka

To oni zarządzają firmami farmaceutycznymi w Polsce. Jak widzą nasz rynek?

Dane w medycynie. Po co je zbieramy, skoro nie potrafimy ich wykorzystać?

Medycyna bez papieru – gdzie jesteśmy, dokąd nas zaprowadzi przyszłość?

Jak pacjent widzi system ochrony zdrowia i czy wie, jak się po nim poruszać? Okrągły stół organizacji pacjenckich

Kardiologia – organizacja systemu

Miejsce diagnostyki w ścieżce pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia

System ordynatorski to przeszłość?

Humanizacja medycyny w procesie kształcenia kadr medycznych

Chory jak medyk

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia. Znajdziecie tam państwo także informację na temat potwierdzonych panelistów biorących udział w poszczególnych sesjach.

