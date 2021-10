MBA w ochronie zdrowia. Trzy uczelnie wspólnie będą kształcić menedżerów placówek medycznych. Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia MBA w ochronie zdrowia prowadzone wspólnie przez trzy uczelnie: Śląski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uczelnię Łazarskiego

Do prowadzenia wykładów zaproszeni zostali nie tylko eksperci z dziedziny prawa, ekonomii i szeroko pojętego zarządzania, ale także przedstawiciele podmiotów leczniczych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych - ujawnia prof. Krystian Wita

Informuje, że program studiów obejmie także specjalny moduł dla młodych naukowców i wynalazców, którzy są zainteresowani komercjalizacją swoich pomysłów

MBA w ochronie zdrowia. Rozwój personalny i zawodowy



- MBA w ochronie zdrowia Śląski Uniwersytet Medyczny tworzy w kooperacji z Uczelnią Łazarskiego oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Co wnoszą poszczególne jednostki do programu studiów?

Prof. Krystian Wita*, koordynator studiów MBA w ochronie zdrowia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym: - To zdecydowanie unikatowy projekt, gdyż stanowi połączenie doświadczenia dwóch największych publicznych uczelni medycznych oraz niepublicznej uczelni, której oferta obejmuje kształcenie na wydziałach: Prawa i Administracji, Ekonomii i Wydziale Medycznym. Mocną stroną tego projektu jest doświadczona kadra menedżerska wszystkich trzech jednostek, niebywały potencjał naukowy i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Studia MBA w ochronie zdrowia to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez praktyków, bowiem do wykładów zaproszeni zostali nie tylko eksperci z dziedziny prawa, ekonomii i szeroko pojętego zarządzania, ale także przedstawiciele podmiotów leczniczych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych i wielu innych podmiotów związanych z sektorem ochrony zdrowia.



- Dla kogo są przeznaczone te studia podyplomowe, dlaczego je warto skończyć? Co można powiedzieć o programie studiów, jego wyjątkowości w stosunku do innych tego typu studiów?

- Program studiów został opracowany w taki sposób, aby był interesujący zarówno dla kadry zarządzającej, jak również przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi oraz przedsiębiorców, którzy są zainteresowania tworzeniem i zarządzaniem podmiotami dostarczającymi usługi, produkty i wyroby medyczne dla systemu ochrony zdrowia.

Przygotowujemy też specjalny moduł dla młodych naukowców i wynalazców, którzy są zainteresowani komercjalizacją swoich pomysłów. Podkreślić należy, że MBA w ochronie zdrowia to również projekt adresowany do urzędników i osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Wyjątkowość tego projektu polega właśnie na tym, że jest adresowany i przygotowany dla osób, które zawodowo są związane lub planują się związać z szeroką pojętą ochroną zdrowia, która stanowi wraz z towarzyszącymi usługami i produkcją ważną część gospodarki nowoczesnego państwa . Ochrona zdrowia to wyjątkowo dynamicznie zmieniająca się branża, która z całą pewnością wymaga interdyscyplinarnych kompetencji i jej rozwój będzie decydował o potencjale wzrostowym naszej gospodarki.

Studia MBA w ochronie zdrowia to projekt wart uwagi, gdyż umożliwia zdobycie lub pogłębienie umiejętności menedżerskich, a także nabycie kompetencji w zakresie zarządzania, prawa, finansów oraz tak ważnych w zarządzaniu tzw. umiejętności miękkich. Ukończenie studiów MBA to niekwestionowany rozwój personalny i zawodowy.



- W kursach MBA bardzo dużą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych. Jakie zajęcia przewidziano we wspólnym programie trzech uczelni?

- Moduły ogólne obejmują podstawowe zagadnienia, takie jak księgowość, finanse, kadry i regulacje prawne związane z prowadzeniem jednostek medycznych. Zagadnienia w zakresie dodatkowych modułów, które chcemy wprowadzić to zarządzanie innowacją (wdrażaniem nowoczesnych procedur medycznych) oraz szkolenie w zakresie tworzenia i wdrażania własności intelektualnych, które w medycynie są szczególnie cenne.

- W jakiej formie będą odbywały się zajęcia i ile będą trwały?

- Program studiów, na który trwa jeszcze rekrutacja, zaplanowany został na 3 semestry. To około 650 godzin. Forma zajęć będzie pośrednio uwarunkowana aktualnym stanem epidemicznym. Wydaje się, że optymalnym jest założenie, że zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej.

Prof. Krystian Wita, koordynator studiów MBA w ochronie zdrowia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym FOT. SUM

Przewidujemy też seminaria, celem aktywnego omówienia z gronem ekspertów ważnych problemów (sesje typu „meet the experts”), a także typowe dla studiów MBA omawianie konkretnych przypadków wraz ze spotkaniami z ludźmi, którym udało się z sukcesem stworzyć nowe wartości w ochronie zdrowia. Ponadto w ramach naszych modułów rozważamy zaproponowanie zagranicznych spotkań wyjazdowych, celem przedstawienia ciekawych rozwiązań w zakresie dostarczania usług medycznych w innych krajach UE.

- Ile osób może zapisać się na studia? Jaki będzie ich koszt?

- Docelowa grupa to 20 studentów dla każdego konsorcjanta, a koszt wynosi 25 tys, zł za 3 semestry. Liczymy na duże zainteresowanie naszym autorskim programem.

* Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, kardiolog, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Od maja 2021 roku członek Krajowej Rady ds. Kardiologii, powołanej przez Ministra Zdrowia na lata 2021-2031r.

