Lekarze POZ chcą wrócić do rozmów z Ministerstwem Zdrowia. Apelują o wstrzymanie opieki koordynowanej

Od 1 lipca lekarz POZ może zlecić wykonanie nowych badań diagnostycznych

Te dodatkowe badania będą finansowane z tzw. budżetu powierzonego, nie ze stawki kapitacyjnej

Od 1 października wchodzi w życie opieka koordynowana

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce: nie konsultowano z nami tych zmian i jesteśmy nimi zaskoczeni

Opieka koordynowana? Od wiosny 2023

Zmiany dają lekarzom POZ możliwość zlecania dodatkowych ośmiu badań diagnostycznych, na które dotąd mogli kierować wyłącznie specjaliści. To m.in. szybki test CRP, strep test wykrywający antygen paciorkowca, anty-CCP, anty-HCV, test na obecność H pylori. Te dodatkowe badania będą finansowane z tzw. budżetu powierzonego, nie ze stawki kapitacyjnej.

Podczas konferencji, przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przekonywali, że lekarze POZ tymi zmianami zostali zaskoczeni.

– O zmianach dowiedziałam się 3 dni przed końcem czerwca. Na zmiany od 1 lipca nie byliśmy przygotowani. Wprowadzenie zarządzenia wiąże się z tym, że trzeba kupić dodatkowe urządzenia do przeprowadzenia badań testowych, m.in. CRP, które generują koszt. Ale przede wszystkim trzeba rozpoznać rynek. Ja dopiero wczoraj podpisałam aneks do umowy z NFZ, gdy wiedziałam, jakie ceny będą za badania, które są planowane do wykonania w ramach zarządzenia. Bo trwało zanim laboratorium określiło ceny badań – mówiła dr Elżbieta Tomiak, członek zarządu głównego KLRwP, przewodnicząca Komisji ds. Praktyki i Systemu Ochrony Zdrowia.

Jeszcze większe zdziwienie i obawy budzi opieka koordynowana, która ma wejść w życie od 1 października. - To jest duża zmiana, której my się po prostu boimy. Termin wejścia w życie to 1 października, ale nadal nie ma określonych warunków. Jest okres wakacyjny, kolejna fala pandemii - wymieniała.

Tyle że przedstawiciele Kolegium uczestniczyli w pracach zespołu, który opracował te zmiany. Ale wstali od stołu rozmów. Dziś mają żal do resortu zdrowia, że zmiany nie zostały z nimi uzgodnione.

Dr Tomiak wspomniała, że wcześniej wszelkie zmiany były wprowadzane po trudnych, ale jednak negocjacjach. - Natomiast doszło do tego, że w ustawie o świadczeniach są zapisy, które pozbawiają nas wpływu na kształt umów POZ. To był powód wyjścia z rozmów - przyznała.

- Nasi reprezentanci brali udział w pracach zespołu. Wyszli z udziału w pracach zespołu w styczniu 2022 roku, kiedy były omawiane badania diagnostyczne. Na tym etapie nie było jeszcze mowy o opiece koordynowanej. Ministerstwo Zdrowia nie przekazywało nam informacji o dalszych pracach – dodała dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, prezes Stowarzyszenia KLRwP.

Dzisiaj chcą wrócić do rozmów. Postulują też o przesunięcie terminu wejścia w życie opieki koordynowanej. Najlepiej na wiosnę 2023 roku. Bo to da czas na rozmowy.

- Wydaje się, że sensownym czasem tych rozmów jest sierpień, a rozpoczęcie opieki koordynowanej to wiosna 2023 roku - ocenił dr Michał Sutkowski, członek zarządu Głównego KLRwP.

Budżet powierzony na badania

- System POZ może się zachwiać z powodu zgubnych uwarunkowań prawnych – mówiła dr Tomiak i wskazywała na zagrożenia. - Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie prezesa NFZ nr 79, które daje możliwość wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych. To powinno cieszyć. Tak było w przypadku poszerzenia możliwości wykonywania badań w chorobach tarczycy. Ale za tym szła możliwość włączania pacjenta do leczenia, zanim dostał się do poradni specjalistycznej. Myślę, że tym razem też był taki zamysł i wiele badań nam się przyda. Głównie te szybkie testy, jak CRP czy helikobakter pylori.

Ale są też badania, na które lekarze dziś patrzą niechętnie.

– Mam tu na myśli anty-CCP i anty-HCV. Te pierwsze badania, stosowane w przypadku podejrzenia RZS, wykrywają stosunkowo rzadkie schorzenia. Ale nawet pomijając już rzadkość występowania, w momencie gdy otrzymujemy wynik pozytywny, nie jesteśmy w stanie wdrożyć żadnego leczenia. Pacjent musi trafić z takim rozpoznaniem do poradni specjalistycznej. Podobnie jest w przypadku HCV.

Po raz pierwszy też pojawił się budżet powierzony na te badania. Dotąd badania wykonywano w ramach stawki kapitacyjnej. To było stosunkowo proste rozliczenie między świadczeniobiorcą a płatnikiem. W ocenie Kolegium, ten budżet jest niewiadomą.

- To określona suma pieniędzy, która zostanie wyliczona na podstawie populacji zadeklarowanej do lekarza rodzinnego. Następnie poradnia otrzyma pieniądze, które będzie mogła wydać tylko na te badania – wyjaśniał dr Paweł Lewek z zarządu KLRwP.

- Może się okazać, że w pewnym momencie będziemy musieli dokładać pieniądze z innej puli - dodał.

Przypomniał też, że AOTMiT zaproponowała wzrost stawki kapitacyjnej w najbliższym czasie. W wariancie pierwszym to 4.80 proc., w drugim – 6,26 procent: - Tyle że inflacja tylko w czerwcu wyniosła 15,5 procent.

Praca w POZ to stąpanie po polu minowym

Jak przekonywali lekarze, ten zapowiadany wzrost nie pokrywa rosnących kosztów, w tym nośników energii. Na to nakłada się – w ocenie Kolegium – zaniżona wycena badań laboratoryjnych. Na dowód podano przykłady wyceny NFZ i ceny rynkowej badania. Niektóre są niższe o połowę, inne o dwie trzecie. Badanie przeciwciał anty-HCV płatnik wycenił na 22 zł, podana cena rynkowa to 57 zł. test laboratoryjny H pylori według NFZ to 61 zł, cena rynkowa - 122 zł.

- Zlecając te badania musimy za nie zapłacić. Jeśli mamy nierewaloryzowaną stawkę kapitacyjną, nie ma już dodatkowych świadczeń za COVID-19, to nie mamy na to środków. Jest też limit tych badań, które POZ może zlecić. To decyduje o tym, że prowadzenie małych poz staje się jeszcze bardziej nierentowne - przekonywał dr Lewek.

- Są ogromne poradnie, które są połączone z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, czasem też z jednodniową hospitalizacją. Tymczasem dużo małych praktyk lekarzy rodzinnych opartych jest o jednego lekarza. Duże korporacje będą w stanie znacząco obniżyć rynkowe ceny badań, ale mała poradnia jest zdana na zaproponowane przez laboratorium ceny. To nasza bolączka - dodał.

Do tego dochodzi jeszcze ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

- Cześć lekarzy jest także przedsiębiorcami i pracodawcami. Rosną koszty zatrudnienia pielęgniarek i położnych - mówiła dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.

To – w ocenie dra Sutkowskiego – może powodować odpływ pracowników. - Jest emigracja zewnętrzna, ale i wewnętrzna, kiedy pracownicy przechodzą do innych firm, gdzie jest spokojniej, gdzie jest większa stabilizacja pracy. A praca w POZ to stąpanie po polu minowym. Uciekają pielęgniarki, uciekają położne. Nie można znaleźć nikogo, kto by chciał pracować w rejestracji. Duże miejskie przychodnie sobie poradzą, ale nie te małe - stwierdził.

