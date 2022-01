Lekarz alarmuje: 35,83 zł dla poradni za test na koronawirusa. NFZ rozkłada ręce

- Od 1 stycznia 2022 NFZ zmienił wycenę wykonywania testów antygenowych. 35,83 zł - tyle otrzyma poradnia za wykonanie jednego testu. W tej cenie trzeba zapewnić personel, środki ochrony i oczywiście zakupić test. Tak NFZ finansuje zdrowie Polaków - napisał na Twitterze Dominik Lewandowski.

Na wpis wiceprezesa ds. praktyki i systemu opieki zdrowotnej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zareagował Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślając, że to nie NFZ odpowiada za wycenę świadczeń.

- Panie Doktorze, za wycenę świadczeń, także tych dotyczących kosztów testów w kierunku koronawirusa, odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - zwrócił uwagę NFZ.

Do dyskusji włączył się również m.in. Michał Bulsa z Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Proszę upublicznić tę wycenę. Łatwo jest powiedzieć druga agencja rządowa napisała nam, że mamy mniej płacić. Nie do końca rozumiem takich ruchów przed nadchodzącą 5 falą... ja nie widziałem aby w ramach problemu na granicy zmniejszano nakłady na rzeczy potrzebne żołnierzom - skomentował Bulsa.

Przypomnijmy, że tuż przed świętami NFZ opublikował zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z weryfikacją wyceny świadczeń związanych z wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizą kosztów w tym obszarze dokonano zmiany wartości poniższych produktów rozliczeniowych. A dokładniej obniżono wycenę testów na koronawirusa.

Jak zmieniła się wycena testów na koronawirusa od 1 stycznia:

Zmiana wycen obejmuje także produkty rozliczeniowe dotyczące wykonania badania po upływie 24h od wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2:

Zmiana wartości obejmuje także testy antygenowe:

Nagła obniżka wycen testów na koronawirusa, ogłoszona tuż przed świętami, a obowiązująca już od 1 stycznia 2022 roku, wzbudziła wiele kontrowersji.

- Sposób i czas wprowadzenia tak radykalnych zmian w systemie rozliczania badań w czasie trwania kolejnej fali i potrzeby zapewnienia możliwości diagnostycznych we wszystkich przypadkach, gdzie może się ona przyczynić do ograniczenia skutków pandemii jest trudne do merytorycznego uzasadnienia - ocenili naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.