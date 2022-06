Koniec z dyżurami nocnymi aptek? Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy. NFZ zapłaci tylko niektórym

Jest projekt nowelizacji art. 94 ustawy o refundacji leków. Przedstawiło go Ministerstwo Zdrowia na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jak informuje portal prawo.pl, zgodnie z projektem NFZ będzie pokrywał koszty funkcjonowania aptek w nocy i w dni świąteczne

Obecnie koszty ponoszą apteki i nie pokrywają ich dopłaty od klientów za nocną obsługę

Jeśli proponowany przez resort projekt wszedłby w życie, dyżury aptek byłyby oparte na dobrowolności, a nie na przymusowości

Zmianom ulegną także godziny pracy aptek w nocy i w dni świąteczne

Nowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków

Resortowy projekt nowelizacji art. 94 ustawy o refundacji leków, którym na ostatnim posiedzeniu zajmował się Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) różni się od tego, który ok. rok temu przekazano do konsultacji społecznych - informuje portal Prawo.pl

Zmiana w projekcie z kolei odnosi się do zakresu oddziaływania przepisów, które przerzucają na NFZ pokrycie kosztów działalności aptek w nocy i w dni wolne od pracy. Najpierw dotyczyło to powiatów, których liczba mieszkańców nie jest wyższa niż 20 tys. mieszkańców. Jednak, jak mówi cytowana przez Prawo.pl Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich (ZPP), to kryterium spełnia tylko jeden powiat, co powoduje konieczność zmiany projektu i dlatego też w roboczej wersji przedstawionej podczas prac zespołu "jest już mowa o miastach, które są siedzibą władz powiatów, o liczbie mieszkańców nieprzekraczających 30 tysięcy osób".

- W tym kształcie projekt objąłby 40 proc. powiatów - przyznaje Skóbel.

Powiaty będą mogły finansować dyżury aptek w przypadku zaistnienia takiej konieczności - czytamy dalej w Prawo.pl. Rada powiatu zatem, powołując się na potrzeby zdrowotne regionu może wydłużyć zakresy godzinowe pełnienia dyżuru, wyznaczyć więcej niż jedną aptekę ogólnodostępną na aptekę dyżurną, czy też wyznaczyć do pełnienia dyżuru aptekę ogólnodostępną w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 30 tysięcy osób.

Dyżur nocny w aptece. Dobrowolność, nie przymus

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 94 ustawy o refundacji leków klient apteki w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy musi uiścić dopłatę za obsługę, ale to - jak pisze Prawo.pl - nie pokrywa kosztów funkcjonowania aptek w nocy i w święta, więc apteka musi sama ponosić te koszty.

Teraz, jeśli proponowany przez resort projekt wszedłby w życie, dyżury byłyby oparte na dobrowolności, a nie na przymusowości. Dyżury miałyby również być w sporej części płatne. Zmianom ulegną godziny pracy aptek i będą obejmowały:

nocny dyżur - między godz. 21 a 22.59 danego dnia;

dyżur w dzień wolny od pracy - 4 kolejne pełne godziny zegarowe w przedziale czasowym pomiędzy godz. 10 a 18 tego dnia.

