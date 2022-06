Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych wrócił do Sejmu

W środę, 22 czerwca, trafił ponownie pod obrady Komisji Zdrowia, która rozpatrzyła poprawki Senatu do ustawy, w tym te najważniejsze, zakładające podniesienie współczynników w siatce płac o 0,25

Wszystkie przepadły w głosowaniach. Projekt ustawy trafi teraz na plenarne posiedzenie Sejmu, gdzie posłowie po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji poddadzą go ponownemu głosowaniu

Nowe wynagrodzenia od 1 lipca. Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie poprawki

W środę, 22 czerwca, do Sejmu wrócił wraz z senackimi poprawkami projekt nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najpierw zmiany zaproponowane przez wyższą izbę parlamentu rozpatrzyła sejmowa Komisja Zdrowia.

Posłowie w głosowaniach odrzucili wszystkie zaproponowane przez senatorów poprawki. Negatywnie tym samym ocenili podniesienie o 0,25 współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych.

Szanse na przyjęcie poprawek od początku wydawały się niewielkie. Jeśli bowiem Sejm przyjąłby wszystkie zaproponowane przez wyższą izbę zmiany, planowy koszt podwyżek wzrósłby z 7,2 mld do ok. 14 mld zł.

Pozostali posłowie zapoznają się z oficjalnym stanowiskiem Komisji na posiedzeniu plenarnym. Głosowanie nad ustawą odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu, które jest ostatnim w czerwcu.

22 poprawki Senatu. Podnoszą wszystkim grupom podwyżki. Czego jeszcze dotyczą?

Senat przyjął, przypomnijmy, łącznie 22 poprawki do projektu. Najważniejsze zakładają podniesienie o 0,25 współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych. Senatorowie opowiedzieli się także za podnoszeniem wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji, a nie raz w roku, a także za usunięciem przepisu, który nakładałby na podmiot leczniczy obowiązek wpisania w umowę, do jakiej grupy zawodowej przypisuje pracownika (według dołączonego do projektu załącznika).

- Uchwalając te poprawki Senat wziął pod rozwagę, iż przyjęte w dniu 5 listopada 2021 r. ustalenia finansowe zawarte we wspólnym stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przez stronę rządową, stronę reprezentatywnych central związkowych oraz stronę reprezentatywnych organizacji pracodawców, po upływie siedmiu miesięcy istotnie się zdezaktualizowały – czytamy w uzasadnieniu do poprawek.

Senatorowie przychylili się również do propozycji zawężenia obowiązku raportowania do AOTMiT wyłącznie do podania informacji o wynagrodzeniu pracowników (nie zaś osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców).

Uwzględnili techników farmaceutycznych w nowej tabeli płac, których załącznik do ustawy nie wymieniał z nazwy, a także włączyli do kategorii osób z wyższym wykształceniem magisterskim pracowników legitymujących się certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień.

"Niedługo 1 lipca, a pracodawcy nadal nie wiedzą, jak finansowane będą podwyżki"

Krótka dyskusja podczas komisji wywiązała się przed głosowaniem poprawek dotyczących uwzględnienia w podwyżkach techników farmaceutycznych, a także włączenia do kategorii osób z wyższym wykształceniem magisterskim pracowników posługujących się certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień.

- Technik farmaceutyczny to jedyny zawód, za którym państwo nie chcecie się wstawić. Jest ich zaledwie nieco ponad 20 tysięcy. Nie obciążą aż tak mocno finansowo budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby nie znaleźć dla nich pieniędzy - apelowała do głosujących posłów oraz obecnego na sali wiceministra Piotra Brombera posłanka Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Gelert.

Posłanka namawiała również do przyjęcia poprawki nr 8, obligującej do wprowadzenie przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników. Jak podkreślała, niedługo 1 lipca, a pracodawcy nadal nie wiedzą, w jaki sposób finansowane będą podwyżki.

Poseł Jerzy Hardie-Douglas bronił natomiast poprawki, na której utrzymaniu bardzo zależało pielęgniarkom. Chodzi o uznanie posiadanych kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników pracy według kwalifikacji posiadanych, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zabezpieczyć pracowników z wyższym wykształceniem przed degradacją, do której uciekają się obecnie pracodawcy, aby nie płacić wyższych pensji.

- To jest dość istotne. W tej chwili można dokonywać różnych nadużyć po to, aby osoby z wyższymi kwalifikacjami otrzymywały po prostu niższe pobory. W sytuacji mizerii finansowej, jaka jest w opiece zdrowotnej, wielu dyrektorów będzie chciało skorzystać z takiej możliwości - tłumaczył poseł Hardie-Douglas.

Za propozycjami Senatu podnoszącymi wszystkim grupom zawodowym współczynniki pracy o 0,25 wstawiła się z kolei posłanka KO Krystyna Skowrońska, ale również nie przekonała większości głosujących do poparcia poprawek.

Jakie wynagrodzenia dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów od 1 lipca?

Projekt resortu zdrowia zakłada podwyżki m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy pracowników niemedycznych, w wysokości od 17 do 41 proc.

Zaproponowana przez ministerstwo nowa siatka minimalnych płac wypracowana została w listopadzie na posiedzeniu tzw. Zespołu Trójstronnego i stanowi "kompromis strony społecznej i pracodawców z możliwościami finansów publicznych".

Jeśli Sejm przyjmie projekt ustawy w kształcie zaproponowanym przez ministerstwo, wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

