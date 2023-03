Komisja Europejska wydłuża czas certyfikacji wyrobów medycznych. To zapobiegnie niedoborom?

Rada Unii Europejskiej przyjęła wniosek Komisji o przedłużenie czasu na certyfikację wyrobów medycznych jednostkom notyfikowanym i producentom. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ryzyka niedoborów.

Jak podkreśla KE, wniosek ten przewiduje dłuższy okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych, zapewniającym przy tym stały dostęp do wyrobów medycznych pacjentom w potrzebie.

- Jest to ważny krok, który pomoże rozwiązać krótkoterminowe trudności, z jakimi borykają się państwa członkowskie, i zapewni pacjentom w UE stały dostęp do potrzebnych wyrobów medycznych. Ten zmieniony harmonogram zapewni przemysłowi większą elastyczność w zakresie bieżącej certyfikacji potrzebnych wyrobów medycznych i zmniejszy krótkoterminowe ryzyko niedoborów. Zapewni to dostęp najbardziej potrzebującym pacjentom bez narażania ich bezpieczeństwa. Należy przypomnieć, że z tego dodatkowego czasu mogą skorzystać tylko wyroby, które są bezpieczne i w odniesieniu do których producenci podjęli już kroki w celu przejścia na rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych. Bezpieczeństwo pacjentów zawsze będzie najważniejsze – powiedziała Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności