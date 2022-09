Kłopoty z podwyżkami. Minister zdrowia: wprowadzamy instrument restrukturyzacyjny dla szpitali

Minister zdrowia Adam Niedzielski i Filip Nowak, prezes NFZ spotkali się dziś w Karpaczu z dyrektorami szpitali

Zapowiedzieli wprowadzenie instrumentu restrukturyzacyjnego dla części szpitali, które mają problemy z wdrożeniem podwyżek minimalnych wynagrodzeń

Przekazali też szczegóły dotyczące kolejnego wzrostu wycen od 1 października

Nowe rozwiązanie: wprowadzone będą dwa elementy

- Przygotowaliśmy nowe rozwiązanie, które składa się z dwóch elementów. Od 1 października wprowadzimy korektory na bieżącą wycenę interny, zwiększymy wycenę nocnej i świątecznej pomocy, a także SOR. Ten pakiet trzech działań będzie zaproponowany na ostatni kwartał tego roku i jego wartość wyniesie ok. 100 mln (czyli 400 mln na rok) - mówił Adam Niedzielski. Dodał, że jest „to jest rozwiązanie, które działa na zasadzie średniej”.

- Dodatkowo zlokalizowaliśmy grupę ok. 200 szpitali, w których normalnymi instrumentami nie można poprawić ich sytuacji. To znaczy, że mają tak niedostosowany poziom kosztów do tego, jaki poziom świadczeń realizują, że tego nie da się zrobić instrumentami taryfowymi, o których rozmawiamy - wyjaśniał Adam Niedzielski.

- Po dłuższej analizie zdecydowaliśmy, że będziemy chcieli wprowadzić instrument restrukturyzacyjny. Z założenia będzie trwał 9 miesięcy do lipca przyszłego roku, kiedy będziemy mieli ponowną przecenę świadczeń, związaną z rytmem wdrażania podwyżek. Ten instrument będzie skierowany do tych podmiotów, gdzie wzrost sumaryczny wycen na wszystkich świadczeniach był mniejszy niż 16 procent – dodał minister zdrowia.

- Skąd te 16 procent? To jest średnia zmian wartości, które są konieczne do sfinansowania minimalnych wynagrodzeń. Średnio rosną o 20 proc., co w strukturze przychodów wynosi ok. 16 proc. Wszystkie podmioty, które dostały mniej, mówię o sumie podwyżek wycen, dostaną dopełnienie do tych 16 proc. na ten okres przejściowy. Wartość tego instrumentu wyniesie prawie 470 mln na 9 miesięcy. Ten instrument będzie obowiązywał od 1 października, będzie liczony dla każdego podmiotu indywidualnie, jeśli mieści się w granicach poniżej 16 proc. – tłumaczył Niedzielski.

- To jest trzeci ruch, który w naszym przekonaniu kończy dyskusję na temat strumienia finansowego podwyżek minimalnych wynagrodzeń. Według naszego rozeznania to zaspokoi potrzeby – mówił minister zdrowia.

Dziewięć miesięcy na restrukturyzację

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z dyrektorami, zapytaliśmy ministra zdrowia o to, czy objęcie planem restrukturyzacyjnym ok. 200 czyli 1/3 placówek oznacza, że tyle szpitali w Polsce ma problem z wypłaceniem minimalnych wynagrodzeń. - Oznacza to, że 1/3 szpitali otrzymała wyceny mniejsze niż 16 proc. i żeby stworzyć warunki fair play porównywalne dla wszystkich, te szpitale otrzymają właśnie instrument restrukturyzacyjny, który nie musi być wykorzystywany tylko i wyłącznie na finansowanie wynagrodzeń - precyzował Niedzielski.

Dopytywaliśmy ministra także o to, na jakich zasadach będzie działał instrument restrukturyzacyjny i co się wydarzy jeśli za 9 miesięcy szpitale nadal będą zgłaszały problemy z wycenami świadczeń. - Po pierwsze trzeba mieć złą wolę, żeby w ciągu 9 miesięcy nie zareagować, nie zastanowić się, co się stanie za te kilka miesięcy, kiedy finansowanie zostanie zakończone. Po drugie wszystkie te podmioty przygotowują plan postępowania wraz z właścicielem podmiotu, i przedstawiają go oddziałom regionalnym NFZ. To jest bardzo ważne, by właściciel np. powiat też był świadomy w jakiej sytuacji znajduje się szpital i jaka jest ścieżka wyjścia z tej trudnej sytuacji - mówił minister zdrowia.

