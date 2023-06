Już 4,3 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Jak wylicza Polska Izba Ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2023 roku liczba osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w kraju wzrosła do 4,3 mln.

- 454,4 mln zł – to składka przypisana brutto w ubezpieczeniach zdrowotnych na koniec I kwartału 2023 roku - informuje PIU w komunikacie prasowym.

Z danych Izby wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem, wciąż występuje dwucyfrowy wzrost liczby ubezpieczonych w stosunku rocznym. Inflacja, wzrost kosztów życia, a także rosnąca skłonność Polaków do oszczędzania nie przekładają się na spadek popularności prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

- Wyniki dowodzą wręcz, że wiele osób dostrzega, iż zarządzanie własnym zdrowiem za pomocą ubezpieczeń jest efektywne i przynosi też oszczędności w przeciwieństwie do zakupu pojedynczych usług medycznych na rynku. Ubezpieczyciele negocjują ceny z dostawcami usług medycznych, mogą więc zaoferować korzystniejsze warunki zarówno klientom indywidualnym, jak i grupowym, np. pracodawcom - wskazuje PIU.

- Polskie społeczeństwo starzeje się, nie jest też zdrowe, a publiczna opieka zdrowotna boryka się z coraz większymi problemami. Pracodawcy o tym wiedzą, dlatego robią wszystko, by mieć efektywnych, a to znaczy także zdrowych pracowników. W ostatnim czasie wzrosła liczba zwolnień lekarskich, których przyczyną były przede wszystkim choroby układu oddechowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Pogłębiają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Części tych chorób można zapobiec dzięki profilaktyce, szybko je wyleczyć lub ustabilizować. Dostęp do leczenia, który oferują ubezpieczyciele, jest tu nieoceniony – ocenia Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.