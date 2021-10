Fundusz Medyczny. Niedzielski: to ważne, by uprościć częściowo ścieżkę refundacji

Fundusz Medyczny powstał po to, by wzmocnić kierunki finansowania środków - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski

Środki wydatkowane na zdrowie będą ukierunkowane zgodnie z zapisami ustawy o Funduszu Medycznym - zaznaczył minister

Fundusz ma poprawić dostęp do innowacyjnych terapii - dodał

Podczas poniedziałkowej konferencji po inauguracji nowego roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Atheneum Gedanense Novum w Gdańsku, minister zdrowia Adam Niedzielski podjął temat Funduszu Medycznego. Poinformował, że ideą powstania Funduszu Medycznego było przede wszystkim "wzmocnienie pewnych kierunków wydatkowania środków".

Fundusz Medyczny poprawi dostęp do innowacyjnych terapii

- Rzeczywiście wszystkie środki, niezależnie od tego, na jakiej półce się znajdują, czy jak są nazwane: czy to Fundusz Medyczny czy Narodowy Fundusz Zdrowia jako ten główny element finansowania zdrowia w Polsce, to są środki, które będą ukierunkowane zgodnie z zapisami, które w ustawie o Funduszu Medycznym się znajdują - mówił minister zdrowia.

Niedzielski podkreślił ponadto wagę Funduszu jako czynnika, który poprawi dostępność nowoczesnych terapii dla pacjentów.

- Jedną z największych wartości tego Funduszu jest to, że będziemy chcieli z ogromną determinacją poprawić dostępność do innowacyjnych terapii leczniczych, lekowych, które jeszcze funkcjonują na zasadzie nowatorskich rozwiązań, nie przeszły jeszcze pewnego systemu wdrożenia do systemu refundacji w kraju - zaznaczył minister.

Szef resortu zdrowia poinformował, że w ramach środków z Funduszu Medycznego monitorowane są najnowsze technologie lekowe, a następnie podlegają one ocenie "w bardzo szybkim trybie".

- Jest to bardzo potrzebne w dziedzinie onkologicznej, żeby część z nich (środków - red. RZ) wprowadzać na taką uproszczoną, przyspieszoną ścieżkę refundacyjną, żeby pacjenci mogli z tych najnowszych technologii również korzystać - podsumował minister zdrowia Adam Niedzielski.

