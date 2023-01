Finansowanie świadczeń po nowemu. Wchodzą zmiany w budżecie NFZ na 2023 rok

30 grudnia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zmian w budżecie Funduszu na 2023 rok

Zarządzenie jest związane z wejściem w życie od 1 stycznia nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, która przenosi finansowanie części świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa do Funduszu właśnie

Chodzi m.in. o świadczenia wysokospecjalistyczne, zespoły ratownictwa medycznego, finansowanie zakupu darmowych leków 75 plus oraz dla kobiet w ciąży

Zgodnie z nowymi przepisami Fundusz przejmuje również finansowanie zakupu szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych

Opublikowano zarządzenie o zmianach w budżecie NFZ na 2023 rok

30 grudnia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Dokument związany jest z wejściem w życie, również z początkiem nowego roku, nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przenosi finansowanie niektórych świadczeń z budżetu państwa do NFZ, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego oraz zakupu darmowych leków 75 plus oraz dla kobiet w ciąży.

Zmiany mające wpływ na finanse Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą:

1) zmniejszenia przychodów o 5 288 478 tys. zł z tytułu braku dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z finansowaniem:

świadczeń wysokospecjalistycznych – 221 576 tys. zł,

„leków 75+” i „leków ciąża+” – 1 099 882 tys. zł,

składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych obecnie z budżetu państwa w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – 1 000 000 tys. zł,

zadań zespołów ratownictwa medycznego – 2 967 020 tys. zł,

2) zwiększenia kosztów o 1 617 438 tys. zł, związanych z przeniesieniem do finansowania przez NFZ zadań związanych z:

zakupem leków w ramach programów polityki zdrowotnej – 812 000 tys. zł,

zakupem szczepionek do szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych – 405 000 tys. zł,

zwiększeniem środków na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego – 400 438 tys. zł.

- Źródłem finansowania skutków, o których mowa wyżej jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje NFZ.

Pełna treść zarządzenia - w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok

Ta nowelizacja rewolucjonizuje budżet NFZ

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wywołała w ostatnim czasie gorącą dyskusję i ogromne kontrowersje. Według krytyków to kreatywna księgowość, na której stracą pacjenci, bo za przesunięciem finansowania świadczeń z budżetu państwa do NFZ nie idą odpowiednie pieniądze.

Przepisy były dyskutowane w Sejmie, odrzucone w Senacie, ostatecznie jednak zostały przyjęte, a 22 grudnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Co konkretnie zmienia? Zakłada on m.in. objęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych i leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób powyżej 75 lat, a także leków dla kobiet w ciąży.

Ponadto to również przejęcie przez NFZ finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia. Dotyczyć to będzie takich programów jak Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 czy rządowy program polityki zdrowotnej "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024".

Oprócz tego nowela zakłada zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego, polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego NFZ.

Zgodnie z nowymi przepisami Fundusz przejmuje również finansowanie zakupu szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych. Wśród zapisów projektu znalazło się umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego NFZ z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.