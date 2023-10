Eksperci rekomendują ważne zmiany po wyborach. Większe nakłady, spójna polityka i nowy fundusz

Ochrona zdrowia wymaga nie tylko zwiększenia finansowania udzielanych świadczeń, ale też zmiany ich struktury. Przeniesienia ciężaru diagnostyki i opieki nad pacjentem ze szpitali do ambulatorium i poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Nową kadencję Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec rozpocząłby właśnie od budowania konsensusu w tej kwestii.

Jak dodał, należy również pamiętać o potrzebie zwiększenia finansowania na administrację zdrowotną. - Do tego dodałbym kontynuację tych reform, które były wprowadzone, czyli opieka koordynowana, ustawa o jakości, bardzo ważne będą określone wskaźniki jakościowe, czyli kwestie pracy nad rozporządzeniami, strategia na rzecz bezpieczeństwa pacjenta. Budowanie tego konsensusu i rozmów ze wszystkimi interesariuszami - wymieniał.

RPP rozważyłby także na miejscu przyszłego ministra zdrowia powołanie Rady złożonej z przedstawicieli wszystkich interesariuszy. - Być może zaprosiłbym również przedstawicieli partii opozycyjnych, aby na bieżąco komunikować i rozmawiać, jakie procesy Ministerstwo Zdrowia zamierzałoby zrobić w przyszłości - wyjaśniał.

Zdaniem prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ) Filipa Nowaka dysponujemy doskonałym narzędziem, choć jeszcze niedocenianym, czyli ustawą o jakości. - Nie stworzyliśmy odpowiednich mierników parametrów motywujących do tego działania - i to jest przed nami - podkreślił.

Zapewnił jednakże, że Fundusz jest przygotowany na wdrożenie przepisów nowej ustawy, a w konsekwencji zmienianie w oparciu o mierniki jakościowe struktury świadczeń na korzyść pacjentów.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zaproponowała absolutną przebudowę systemu finansowania ochrony zdrowia.

Jak zaznaczyła, profesjonalny system profilaktyki musi być realizowany blisko miejsca zamieszkania każdego obywatela i należy zarządzać nim z poziomu samorządu lokalnego, a nie jak ma to miejsce obecnie. Dlatego zaapelowała o dialog w tym zakresie.

- Usiądźmy i zintegrujmy wszystkie źródła, które finansują profilaktykę. Stwórzmy fundusz zdrowia publicznego, który byłby odrębnym narzędziem finansowania. Składka zdrowotna niech będzie przeznaczona na medycynę naprawczą - nawoływała.

Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wezwała, aby prace resortu w nowej kadencji skupiły się wokół już rozpoczętych projektów.

W opinii Artura Białkowskiego, dyrektora pionu usług biznesowych i członka zarządu Medicover, nie należy dzielić sektora na prywatny i publiczny. - Tak naprawdę wspólnie tworzymy system - podkreślił.

Zwrócił także uwagę na konieczność rozwijania innowacji w ochronie zdrowia. - Jest to kapitał, który przynosi efekty. Są widoczne zwłaszcza, gdy następuje współpraca sektora prywatnego z publicznym. Telemedycyna, rozwiązania z zakresu e-Zdrowia - e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia - pozwoliły nam zrobić bardzo duży krok do przodu w świadczeniu dobrej skoordynowanej opieki medycznej i przetrwać pandemię - przypomniał.

Choć, jak zaznaczył, wiele obszarów wymaga wciąż poprawy.

Wspólnym wyzwaniem dla obu sektorów jest, zdaniem dyrektora, dostępność kadr. - Mamy za mało lekarzy, za mało personelu medycznego. To powoduje też zwiększenie kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w jednym i drugim sektorze - zaznaczył.

Z perspektywy zarządzających szpitalami kluczową rekomendacją dla nowego rządu będzie zwiększenie wyceny świadczeń. Zdaniem Doroty Gałczyńskiej-Zych, dyrektorki Szpital Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, to ona reformuje rynek i stymuluje jego rozwój. Konieczne jest także doregulowanie kwestii wynagrodzeń. Nie tyle jednak w zakresie pensji minimalnych, co "być może maksymalnych zarobków".

- W wielu szpitalach na wynagrodzenia przeznacza się 70-80 proc. przychodów, a są i takie, co 100 proc. przeznaczają. Zarządzam szpitalami 31 lat, w tym 17 lat Szpitalem Bielańskim. Kiedy zaczynałam w nim pracę, to jego przychody były na poziomie 100 milionów złotych, dzisiaj wynoszą prawie pół miliarda. Zmieniło się dużo, finansowanie jest znacznie lepsze, ale nie zmieniło się wiele dla pacjenta. Robimy nadal porównywalną ilość świadczeń, kolejki, jak były, takie są, a na SOR-ach, jak w soczewce, ogniskują się wszystkie problemy przedszpitalne. Bardzo bym chciała, żeby zostały rozwiązane, być może w drodze koordynowanej opieki, mocnego lekarza POZ-u, ale póki co, to się po prostu nie dzieje - mówiła szefowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie.