Dziś trzy posiedzenia Komisji Zdrowia. Będzie o podwyżkach, wykonaniu budżetu i o profilaktyce antynikotynowej

W środę, 22 czerwca, w Sejmie odbędą się trzy posiedzenia Komisji Zdrowia

Posłowie pochylą się nad poprawkami Senatu do ustawy o podwyżkach najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Wysłuchają także informacji na temat realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także poruszą temat podejmowanych i planowanych działań w zakresie profilaktyki antynikotynowej

23 czerwca Komisja Zdrowia. Do Sejmu wraca ustawa o podwyżkach minimalnych płac

Aż trzy posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia zaplonawano W środę, 22 czerwca w Sejmie odbędą się trzy posiedzenia Komisji Zdrowia. Na pierwszym zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy o podwyżce najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Komisja Zdrowia zajmie się kwestią kształcenia lekarzy i zasad specjalizacji, a także tematem innowacji w medycynie

Przypomnijmy, że ustawa regulująca najniższe płace m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, farmaceutów czy pracowników niemedycznych, ma zacząć obowiązywać od 1 lipca tego roku. Choć nowa siatka płac nie zyskała powszechnego uznania w środowisku, a wiele grup zawodowych domagało się zmian w projekcie ustawy, to poprawki przegłosowała dopiero wyższa izba parlamentu.

Senat przyjął, przypomnijmy, łącznie 22 zmiany do projektu. Podwyższył wszystkie współczynniki w siatce płac o 0,25. Zaproponował także dodanie do tabeli płac techników farmaceutycznych, których wcześniej nie uwzględnił Sejm. Opowiedział się za podnoszeniem wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji, a nie raz w roku, a także za usunięciem przepisu, który nakładałby na podmiot leczniczy obowiązek wpisania w umowę, do jakiej grupy zawodowej przypisuje pracownika (według dołączonego do projektu załącznika).

Posłowie zasiadający w Komisji Zdrowia rozpoczną w środę pracę właśnie od rozpatrzenia wspomnianych poprawek Senatu. Pierwsze posiedzenie zaplanowane zostało na godz. 11.

Również w środę, o godz. 14, posłowie wysłuchają informacji na temat realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a na zakończenie opiniować będą sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2021 rok.

Komisja Zdrowia 22 czerwca. Porządek obrad:

godz. 11 - rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw oraz rozpatrzenie projektu dezyderatu do Ministra Zdrowia w sprawie udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące organizacji i finansowania przeszczepiania narządów;

- rozpatrzenie informacji na temat realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz informacji o podejmowanych i planowanych działaniach dotyczących profilaktyki antynikotynowej - przedstawia Minister Zdrowia. godz. 17 - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli, rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2021 roku w zakresie działania Komisji - referować będą dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli oraz posłanka Gabriela Masłowska.

