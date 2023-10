Dziś startuje Forum Rynku Zdrowia. Eksperci wskażą rekomendacje dla nowej władzy

„Mapa drogowa dla zdrowia na kolejne lata” - pod takim hasłem odbędzie się 19. edycja Forum Rynku Zdrowia. Wydarzenie odbywa się 16 i 17 października w Warszawie

Na program złoży się 31 debat podzielonych na 5 bloków tematycznych. W ramach każdego z nich eksperci wskażą rekomendacje dla polityków na kolejną kadencję

Dyskutować będziemy m.in. o finansowaniu, innowacjach w ochronie zdrowia, roli i potrzebach kadry medycznej, dostępie do leczenia oraz przemyśle farmaceutycznym

Wszystkie debaty będzie można oglądać online po rejestracji

Od finansów po innowacje. Pięć obszarów tematycznych na XIX Forum Rynku Zdrowia

Co zmienić, aby usprawnić system opieki zdrowotnej - odpowiedzi szukać będą dziś (16 października) i jutro uczestnicy rozpoczynającego się w warszawskim hotelu Sheraton XIX Forum Rynku Zdrowia. To doroczne spotkanie przedstawicieli decydentów, wybitnych postaci medycyny i szeroko rozumianej branży medycznej, którzy mają realny wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce. Temperatury tegorocznej imprezie dodaje dodatkowo fakt, że odbywa się w gorącym okresie powyborczym, 16 i 17 października.

- Przyszły minister zdrowia stanie przed niezwykle ważnymi wyzwaniami już w pierwszych dniach swojej kadencji. Będzie to okres, w którym jego działania będą miały ogromne znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej kraju - mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia. - To właśnie teraz podejmowane decyzje będą miały wpływ na dostępność usług medycznych, jakość opieki zdrowotnej oraz ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Rola przyszłego ministra zdrowia w tych pierwszych stu dniach będzie kluczowa dla zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia naszych obywateli i długofalowego rozwoju sektora medycznego - dodaje.

Dlatego podczas Forum dyskutować będziemy o tym, co należy zmienić w pięciu obszarach tematycznych. Pierwszy to finanse i zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia. Eksperci omówią bieżące wyzwania i strategie związane z efektywnym zarządzaniem placówkami oraz finansowaniem całego systemu opieki zdrowotnej. Przyjrzą się temu, co zostało z najważniejszych, głośno zapowiadanych ustaw w ochronie zdrowia, będą dyskutować o potencjale prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, źródłach finansowania i wycenie świadczeń.

W ramach ścieżki innowacje i e-Zdrowie uczestnicy omówią technologie, narzędzia i strategie związane z cyfrową transformacją ochrony zdrowia. Poruszą temat zaufania do systemu e-zdrowia i sztucznej inteligencji. Przeanalizują, co już potrafi AI i jak może zmienić system ochrony zdrowia. Będą rozmawiać także o bezpieczeństwie danych medycznych, nowych rozwiązaniach w tym zakresie, rządowych programach i środkach.

Wspólnie z ekspertami wypracujemy także rekomendacje dotyczące dostępności do leczenia w konkretnych problemach zdrowotnych. Specjaliści przeanalizują wyzwania stojące przed systemem w zakresie: szczepień, opieki kardiologicznej, onkologicznej, chorób rzadkich, starzenia się społeczeństwa czy chorób cywilizacyjnych. Nakreślą kierunki rozwoju kompleksowej opieki medycznej dla chorych na otyłość olbrzymią, Krajowej Sieci Onkologicznej, a także udoskonalenia praktyk stosowanych w leczeniu i diagnozowaniu astmy.

Podczas sesji z obszaru medyków w publicznej debacie skoncentrujemy się na roli i potrzebach kadry medycznej oraz kształtowania przyszłości sektora zdrowia. Eksperci omówią m.in.: zapowiadane zmiany w kształceniu medycznym, specjalizacje lekarskie, wyzwania związane z rekrutacją oraz rolę lekarzy i innych specjalistów w społecznej dyskusji na temat zdrowia.

W trakcie paneli poświęconych przemysłowi farmaceutycznemu przeanalizują natomiast kwestie związane z polityką lekową, jakością leków, lekami biologicznymi i biorównoważnością. Dyskutanci pochylą się także nad aspektami bezpieczeństwa lekowego i regulacjami dotyczącymi sektora.

Łącznie na agendę Forum Rynku Zdrowia 2023 złoży się 31 sesji. Tradycyjnie już pierwszy dzień wydarzenia zwieńczy uroczysta gala, podczas której po raz siedemnasty wręczymy "Portrety Polskiej Medycyny" - prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia oraz Kapitułę, honorujące wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej. Nagrody przyznamy w trzech kategoriach:

Menedżer,

Lekarz,

Wydarzenie Rynku Zdrowia.

Nowością będzie tzw. zdrowotny hyde park, interaktywna platforma dla uczestników, umożliwiająca swobodną wymianę poglądów i debatowanie. Obejmie ona wszystkie dziedziny związane z opieką zdrowotną, zapewniając uczestnikom możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.

XIX Forum Rynku Zdrowia. Ponad 30 sesji i blisko 170 ekspertów

W dwudniowym Forum Rynku Zdrowia weźmie udział blisko 170 ekspertów, lekarzy, przedstawicieli polityków i szeroko rozumianej branży medycznej, którzy mają realny wpływ na zmiany w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich znajdą się m.in.:

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

wiceminister zdrowia Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektorka Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

dyrektorka Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, ekspertka Pracodawców RP

dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, ekspertka Pracodawców RP Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia,

dyrektor Centrum e-Zdrowia, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan i prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia,

prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan i prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia, dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych

prezes Agencji Badań Medycznych prof. Zbigniew Antoni Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii

konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2021-2023, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2021-2023, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej,

prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharma SA

prezes zarządu Polpharma SA Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Adam Maciejczyk dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu dr Tomasz Dybek, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Wydarzenie otworzy sesja inauguracyjna pod hasłem "Road mapa dla zdrowia na kolejne lata", które przyświecać będzie całej tegorocznej imprezie. Początek zaplanowano na 16 października, godz. 9.

Sesja podzielona zostanie na trzy części. W pierwszej prowadzący ją Paulina Gumowska i Jakub Styczyński skupią się na przedstawieniu wyników kilkumiesięcznych rozmów przeprowadzonych w ramach programu "Miodowa 15". Osią drugiej i trzeciej będą rozważania na temat kluczowych zadań, które czekają na nowego ministra zdrowia w pierwszych stu dniach jego kadencji.

W sesji udział wezmą zarówno dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony zdrowia, jak i Bartłomiej Ł. Chmielowiec, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Łukasz Jankowski, Filip Nowak, Arkadiusz Grądkowski, Anna Rulkiewicz, Marcin Romanowski, wiceprezes zarządu i dyrektor Sektora e-Zdrowie w Comarch SA, Jacek Kopacz, wiceprezes zarządu Supra Brokers SA i Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan i członek zarządu Mediciens for Europe.

Wszystkie debaty w trakcie wydarzenia będzie można oglądać zdalnie w czasie rzeczywistym. Wciąż można się zarejestrować na udział online w Forum Rynku Zdrowia. Umożliwia to nie transmisję sesji "na żywo", ale także retransmisję debat w dowolnym terminie.

W ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia wzięło udział ponad 2 900 osób, z czego 1 200 uczestniczyło stacjonarnie. Debaty i dyskusje z Forum dotarły do szerokiej publiczności, odtworzone zostały blisko 150 tysięcy razy.

