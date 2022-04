Dziś ostatni dzień na uwagi do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

18 kwietnia, to data końcowa wyznaczona na zgłaszanie uwag do projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który z początkiem miesiąca trafił do konsultacji publicznych

- W sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, termin upływa następnego dnia - tłumaczył kilka dni temu w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Bromber, odpowiedzialny za wprowadzenie ustawy

Formalnie więc - z racji Poniedziałku Wielkanocnego - środowiska medyczne mogą zgłaszać swoje uwagi do wtorku 19 kwietnia

Co o nowej tabeli minimalnych wynagrodzeń, którą ma wprowadzić od 1 lipca procedowana ustawa myślą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie czy personel pomocniczy?

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. "Dla lekarzy to regres"

W ostatnich dniach Rynek Zdrowia zapytał różne środowiska medyczne o uwagi, jakie mają do nowej tabeli płac, która miałaby obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

- Jeśli chodzi o inne zawody to przyznaję: jest postęp. Jestem skłonny przyznać rację panu ministrowi, że wiele zawodów, również pielęgniarki, zostało docenionych płacowo - mówił nam przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel.

- Jeżeli pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją zarabia według tej ustawy 88 proc. tego co lekarz specjalista, to jest to dla tej grupy kolosalna podwyżka - tłumaczył.

- Natomiast w przypadku lekarzy jest regres. Na mocy podpisanego porozumienia z ministrem Szumowskim w 2018 roku ten współczynnik wynosił 1,58 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, teraz ma być 1,45 - dodał.

Szef OZZL podkreślił również, że według danych Ministerstwa Zdrowia podwyżka zarobków dotyczyć będzie jedynie 15-20 proc. lekarzy.

- Bo tylko tylu jest zatrudnionych na umowę o pracę. Pozostali są na kontraktach, więc ich ustawa nie obejmuje - wyjaśniał.

Pielęgniarka zarobi 2 tys. więcej od ratownika medycznego

- To nie będzie tak, że każda pielęgniarka będzie tyle zarabiała. Pan przewodniczący Bukiel poszedł na skróty - odpowiadała Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

- Pielęgniarek z najwyższymi kwalifikacjami jest jedynie 8 proc., czyli około 26 tys. pracujących w zawodzie. Największa grupa, czyli 180 tys. pielęgniarek stanowiących ponad 65 proc. ogółu, jest kształcona w starym systemie i jest zaszeregowana najniżej - tłumaczyła.

Zarobki pielęgniarek, w kontekście płac ratowników, poruszył przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon.

- Ratownicy i pielęgniarki będą pracować na tym samym stanowisku, o takim samym lub podobnym zakresie obowiązków i odpowiedzialności, a pensja pielęgniarki będzie prawie 2 tys. zł wyższa - mówił szef OZZRM Piotr Dymon.

- Optujemy za podniesieniem współczynnika pracy dla ratowników medycznych do poziomu współczynnika specjalistów, czyli 1,29 - tłumaczył.

Problem z odpowiednim zaszeregowaniem w tabeli płac

Część środowisk pytanych przez Rynek Zdrowia o uwagi do procedowanej ustawy wskazywało, że do tej pory był problem z konkretnym zaszeregowaniem pracowników do tabeli płac stanowiącej podstawę wyliczenia najniższego wynagrodzenia.

- Nadal zdarza się, że obowiązki salowych czy sanitariuszy pełnią w szpitalach osoby zatrudniane na stanowisku pracowników gospodarczych. Nie kwalifikują się jako pracownicy opieki zdrowotnej, a zatem ustawa o najniższych wynagrodzeniach ich nie obejmuje - przyznał Krystian Karol Krasowski, prezes Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.

W ten sam problem zwracał uwagę wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.

- Dotychczasowy brak konkretnego zaszeregowania opiekunów medycznych w siatce płac dawał możliwość do nadużyć. Dyrektorzy niektórych szpitali, by wypłacać mniejsze pensje, klasyfikowali opiekunów do niższych grup, do pracowników działalności podstawowej - tłumaczył Krzysztof Tłoczek.

- Stąd tak ważne dla nas było, żeby w nowej tabeli, która ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r., było to jasno określone. To daje nam pewność, że każdy zatrudniony na stanowisku opiekuna medycznego będzie dostawał dokładnie tą samą albo przynajmniej nie mniejszą kwotę niż zapisaną w siatce - dodawał.

"Projekt nakazuje pracodawcom określanie w umowach o pracę zaszeregowanie"

Wiceminister Bromber, odpowiedzialny za procedowane przepisy, wyjaśniał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że nowa ustawa ma ukrócić tego typu praktyki.

- Aby zwiększyć transparentność, projekt nakazuje podmiotom leczniczym - pracodawcom określanie w umowach o pracę, do której grupy zawodowej - określonej w załączniku do ustawy - zaliczone jest stanowisko każdego pracownika - podkreślił wiceminister Bromber.

- Dzięki takiemu zapisowi nie będzie już można zaskakiwać pracownika, w trakcie corocznego waloryzowania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, informacją o zmianie zakwalifikowania do danej grupy zawodowej i przynależnego współczynnika pracy - dodał.

Od 1 lipca nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia

Ustawy o najniższych wynagrodzeniach zakłada od 1 lipca nową tabelę płac:

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - 1,45 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,29 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 7 304,66 zł brutto

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,19 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,95 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - 1,02 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,94 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto

Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - 0,86 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym - 1 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - 0,78 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto

