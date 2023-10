Dominik Dziurda prezesem HTA Formedis. Był dyrektorem w AOTMiT

Dominik Dziurda, do tej pory pełniący funkcję dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w AOTMiT, objął stanowisko prezesa zarządu w spółce HTA Formedis

- Firma już realizuje duże międzynarodowe projekty. Myślę, że wkrótce będzie ich więcej - zapowiada

Dominik Dziurda zastępuje na stanowisku prezesa spółki Krzysztofa Łandę, byłego wiceministra zdrowia, który pełnił tę funkcję od 2022 roku

Krzysztof Łanda przyjął funkcję doradcy ministra zdrowia Ukrainy i choć od października na stałe zamieszkał w Kijowie, wciąż będzie aktywny w realizacji projektów HTA Formedis

Dominik Dziurda prezesem spółki HTA Formedis. Zastąpił byłego wiceministra zdrowia

Dotychczas pełniący funkcję dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Dominik Dziurda objął stanowisko prezesa zarządu w spółce HTA Formedis, wnosząc, jak napisała firma w informacji prasowej, "znaczące doświadczenie w dziedzinie zarządzania zespołem oraz oceny technologii medycznych".

- Rozwój działalności HTA Formedis to ekscytujące wyzwanie. Firma już realizuje duże międzynarodowe projekty. Myślę, że wkrótce będzie ich więcej - mówi Dominik Dziurda. - Będę dążył do dalszego wzmacniania pozycji HTA Formedis w branży oceny technologii medycznych dla polskich i zagranicznych podmiotów odpowiedzialnych, w świecie rosnących wymagań rynku i klientów – zapewnił.

Dominik Dziurda zastępuje na stanowisku prezesa spółki Krzysztofa Łandę, który pełnił tę funkcję od 2022 roku. Krzysztof Łanda przyjął funkcję doradcy ministra zdrowia Ukrainy i choć od października na stałe zamieszkał w Kijowie, wciąż będzie aktywny w realizacji projektów HTA Formedis, pozostając w strukturach spółki jako jej założyciel i kluczowy ekspert. Ma wspierać zespół swoją wiedzą i doświadczeniem w EBM, w ocenie technologii medycznych i farmakoekonomice.

- Bogate doświadczenie i wiedza Dominika stanowią wartości dodane. Jesteśmy przekonani, że Dominik i Krzysztof jako dwóch znakomitych liderów HTA, będą stanowić o rosnącej sile naszego konsultingu – podsumował Paweł Magdziarz, wiceprezes zarządu.

Ocena technologii medycznych, HTA. Definicja, cele

HTA Formedis to firma konsultingowa w obszarze HTA. Tworzy ją multidyscyplinarny zespół ekspertów i specjalistów oceny technologii medycznych.

Jak czytamy na stronie AOTMiT, ocena technologii medycznych (HTA – health technology assessment) polega na ocenie inkrementalnych korzyści w zakresie skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa związanych z wprowadzeniem nowej technologii medycznej do praktyki klinicznej w relacji do inkrementalnych kosztów z tym związanych. To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której celem jest wsparcie decydentów w podejmowaniu opartych na dowodach naukowych decyzji dotyczących refundowania innowacyjnych lekowych i nielekowych technologii medycznych.

"Jest postępowaniem mającym na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych, prowadzonym w sposób przejrzysty i systematyczny, według powszechnie zaakceptowanych zasad (wytyczne HTA), celem uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników" - wyjaśnia AOTMiT.