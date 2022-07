Do 13 lipca porozumienia w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia

Do 13 lipca powinny zostać zawarte porozumienie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia między dyrektorami placówek a związkami zawodowymi

Chodzi o podwyżki najniższych pensji od 1 lipca. Od 15 lipca ma się rozpocząć aneksowanie umów placówek z NFZ, dzięki czemu otrzymają one dodatkowe pieniądze na wypłaty podwyżek

Pierwsze wyższe wypłaty powinny wpłynąć na konta jeszcze w sierpniu

Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze.

Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł.

Do 13 lipca porozumienia ws. podwyżek w ochronie zdrowia

Do 13 lipca dyrektorzy podmiotów leczniczych powinni zawrzeć porozumienia w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w ochronie zdrowia ze związkami zawodowymi. Na podstawie porozumień dojdzie do ustalenia warunków i sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych.

- Czas na negocjacje i zawarcie porozumienia kończy się z dniem 13 lipca 2022 r. - jeżeli do tego czasu porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia, w terminie kolejnych 7 dni, kierownik podmiotu leczniczego - przypomina Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Natomiast od 15 lipca ma się rozpocząć aneksowanie umów placówek z POZ, dzięki czemu otrzymają one dodatkowe pieniądze na wypłaty podwyżek.

Pierwsze wyższe pensje minimalne pracownikom ochrony zdrowia mają zostać wypłacone w sierpniu.

Kraska: terminy zostaną dochowane

Dodajmy, że temat finansowania podwyżek i terminów aneksowania umów był omawiany na sejmowej Komisji Zdrowia w ubiegłym tygodniu (6 lipca).

- Jeżeli chodzi o podwyżki od 1 lipca, to terminy zostaną dochowane i to się zadzieje tak jak jest zapisane w ustawie - uspokajał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Bernard Waśko dodawał natomiast, że pracodawcy mają wszelkie potrzebne informacje od końca czerwca.

- Wszelkie dane do wyliczenia pracodawca ma już od 23 czerwca, kiedy to Sejm uchwalił projekt ustawy, która czekała tylko na publikację, co formalnie miało miejsce 29 czerwca, więc wszelkie dane do zawarcia porozumień i oceny skutków pracodawcy już mieli i mają - tłumaczył.

- Kwestia tego, kiedy wpłyną dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia to jest sprawa jakby zupełnie niezależna - dodał wyjaśniając, że zgodnie z harmonogramem wszystkie elementy i obowiązki ustawowe nałożone najpierw na ministra zdrowia, a później na prezesa AOTMiT, są realizowane.

- Najprawdopodobniej na początku kolejnego tygodnia, po zapoznaniu się z rekomendacjami AOTMiT, minister opublikuje to w formie obwieszczenia - zapowiedział.

Jak zapowiadał aneksowanie umów nastąpi w dwóch ostatnich tygodniach lipca. Podwyżki będą finansowane ze zwiększonych wycen za świadczenia.

- Zwyżka cen będzie dokonywana zgodnie z przyjętymi rekomendacjami prezesa AOTMiT i chcemy ten proces zakończyć do końca lipca, po to żeby na początku sierpnia składane sprawozdania za świadczenia wykonane w lipcu były już rozliczone po nowych wycenach i przekazaniem dodatkowych środków zrekompensowały skutków ustawy - dodał Waśko.

Nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia w 2022 roku. Najwyższa to 8210,67 zł

Przypomnijmy: 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z dokumentem od 1 lipca obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. W praktyce oznacza to, że placówki, które zatrudniają medyków, nie będą mogły płacić im mniej niż gwarantowane ustawą minimum.

Podwyżki najniższych płac obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów czy pracowników niemedycznych, jak salowe czy sanitariusze.

Minimalne pensje, w zależności od grupy zaszeregowania pracowników, wzrosną od 17 do 41 procent. Średnio wynagrodzenie urośnie o 30 proc. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł.

Oznacza to, że po zmianach nowa najwyższa minimalna w ochronie zdrowia wyniesie 8210,67 zł brutto, najniższa - 3680,64 zł. Ponadto przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji.

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca:

lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;

- wzrost o 1 441 zł; lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;

- wzrost o 2 009 zł; mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;

- wzrost o 1 827 zł; lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 6 738,41 - wzrost o 1260,89 zł;

- wzrost o 1260,89 zł; lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;

- wzrost o 1 194 zł; mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;

- wzrost o 1 590 zł; pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;

wzrost o 1 550 zł; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;

- wzrost o 1 137 zł; opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;

- wzrost o 1 097 zł; pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.

Poza nową siatką płac w ustawie dodano przepis na podstawie którego, od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.