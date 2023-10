Biznes o priorytetach dla nowego ministra zdrowia: urealnienie cen leków, zmiany w świadczeniach, wytyczne dla AI

Przedstawiciele świata biznesu wskazali czego potrzebują od systemu, aby efektywnie działać w sektorze ochrony zdrowia

Krzysztof Kopeć zwrócił uwagę na potrzebę urealnienia cen leków i zwiększenia wydatków środków kierowanych na refundację apteczną

Z kolei wiceprezes zarządu Comarch SA Marcin Romanowski rekomendowałby nowemu ministrowi zdrowia uwzględnić świadczenia telemedyczne w koszyku świadczeń gwarantowanych

- Potrzebujemy też jasnych wytycznych dotyczących wykorzystywania algorytmów AI w wyrobach medycznych, a także dostępu do danych, na których one się uczą - mówił

Biznes w ochronie zdrowia. Czego od MZ oczekują przedsiębiorcy?

Czego biznes potrzebuje od decydentów, aby móc efektywnie działać w sektorze ochrony zdrowia - zastanawiali się eksperci podczas XIX Forum Rynku Zdrowia. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED i członek zarządu MedTech Europe Arkadiusz Grądkowski postulował wolnorynkowe podejście do systemu ochrony zdrowia, sugerując dopuszczenie konkurencyjnych płatników, jak i zwiększenie konkurencyjności świadczeniodawców. Zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzenia ułatwień we wdrażaniu nowych technologii.

- Nie zastanawiajmy się na 15 sposobów, ile technologia może kosztować. Jak otworzymy ten rynek, na koniec dnia na pewno będzie lepiej i taniej dla systemu - przekonywał.

Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków, wskazał z kolei na potrzebę urealnienia cen i zwiększenia wydatków środków kierowanych na refundację apteczną.

- Przekazaliśmy dużo pieniędzy na innowacyjne terapie w programach lekowych. Skierowaliśmy tam miliardy złotych, podczas gdy w aptekach brakuje pacjentom najbardziej potrzebnych, krytycznych i populacyjnych leków. Zastanówmy się, jak skierować tam pieniądze, jak je rzeczywiście wykorzystać i co zrobić, żeby miał kto te leki dostarczyć - tłumaczył ekspert.

Jako kolejną rekomendację dla nowego ministra zdrowia zaproponował stworzenie listy leków krytycznych powiązanej z systemem zachęt do tego, żeby je w kraju wytwarzać. Zwrócił też uwagę na konieczność pogłębienia partnerstwa w sprowadzaniu produkcji leków do Europy i Polski. Sugerował, że przyszłość należeć będzie do rozwiązań informatycznych, w tym aplikacji współpracujących z lekami.

Refundacja dla świadczeń telemedycznych i uregulowanie sztucznej inteligencji

Marcin Romanowski, wiceprezes zarządu i dyrektor Sektora e-Zdrowie w Comarch SA, zaleciłby natomiast nowemu szefowi resortu uwzględnić świadczenia telemedyczne w koszyku świadczeń gwarantowanych.

- Mówię tu szczególnie o monitoringu kardiologicznym pacjentów z chorobami przewlekłymi typu: cukrzyca, POChP, a także pacjentów onkologicznych. Te produkty są i zostały przetestowane, ale kiedy rozmawiamy o nich z zarządzającymi klinikami, to pada pytanie: kto za to zapłaci? I jakoś nie umiemy w Polsce na razie znaleźć na nie odpowiedzi - ubolewał.

Postulował także przełożyć punkt nacisku "z innowacyjnych produktów, bo jest ich już sporo na rynku, na innowacyjność procesów".

Rekomendowałby również rozdział funkcji regionalnych platform e-zdrowia względem centralnego systemu P1. - Regiony powinny wziąć na siebie ciężar przechowywania i wymiany dokumentacji medycznej, a także e-rejestracji. Z kolei platforma P1 powinna pełnić rolę centralnego huba, który synchronizuje dane pomiędzy regionami, a także przechowuje dane służące rozliczeniu świadczeń i weryfikacji ich efektywności - wyjaśniał.

Zwrócił też uwagę, że wciąż brakuje prawnych regulacji w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji w obszarze medycyny.

- Potrzebujemy jasnych wytycznych dotyczących korzystania z algorytmów AI i ML w wyrobach medycznych, a także dostępu do danych, na których one się uczą - mówił Romanowski.

Ustawa o jakości i nowe studia lekarskie. "Jeśli pójdziemy tylko w ilość, ucierpi jakość"

Na potrzebę rozwijania ustawy o jakości wskazywał z kolei Jacek Kopacz,

wiceprezes zarządu Supra Brokers SA. - W tej chwili ustawa jest, a jakby jej nie było. Została bardzo ogólnie napisana - podkreślił.

Życzyłby sobie także, aby przyszły minister zdrowia wsłuchiwał się w potrzeby dyrektorów szpitali. - Nie tylko w aspekcie ustawy o jakości. Dyrektorzy jako praktycy wiedzą najlepiej z czym na co dzień się borykają. Niestety w bardzo wielu przypadkach problemy powstają w związku z uchwalonym prawem - przyznał.

Podzielił także obawy części środowiska lekarskiego dotyczące powoływania nowych wydziałów medycznych na uczelniach.

- Chciałbym, aby minister bardzo ostrożnie i z odpowiedzialnością podchodził do rozwoju uczelni. Owszem, brakuje na rynku pracowników medycznych, ale trzeba także pamiętać, że w ślad za otwieraniem nowych kierunków lekarskich powinny pójść środki na ich utrzymywanie, zapewnienie właściwej kadry i właściwego zaplecza dydaktycznego. Jeżeli pójdziemy tylko w ilość, to ucierpi na tym jakość - przestrzegał.

