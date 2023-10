4125 zł dla salowej i sanitariusza. Od stycznia to mniej niż "minimalna". Jest apel do MZ

Od 1 stycznia wzrośnie minimalna krajowa pensja, która wyniesie 4242 zł brutto. Po kolejnej, lipcowej podwyżce, będzie to już 4300 zł brutto

Oznacza to, że najniższa krajowa będzie wyższa niż zarobki salowej i sanitariusza wynikające z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Krystian Krasowski obawia się, że jeżeli w styczniu dyrektorzy wyrównają pensje do najniższych krajowych (o ile to nastąpi), w lipcu mogą nie zrewaloryzować ich do poziomu wynikającego z ustawy dotyczącej pracowników ochrony zdrowia

Od stycznia 2024 najniższa krajowa 4242 zł. To więcej niż pensja salowej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., od stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto, (stawka godzinowa 27,70 zł), a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto (28,10 zł).

Najniższa płaca przekroczy więc kwotę 4125 zł brutto zapisaną w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przewidzianą dla salowych i sanitariuszy.

- Liczymy na działanie Ministerstwa Zdrowia, gdyż dyrektorzy sami z siebie tych pensji raczej nie podwyższą - przyznaje prezes Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia Krystian Krasowski.

W lipcu 2024 rewaloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Szef Związku obawia się też scenariusza, że jeżeli w styczniu dyrektorzy wyrównają pensje do najniższych krajowych (o ile to nastąpi), w lipcu mogą nie zrewaloryzować ich do poziomu wynikającego z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- Mogą powiedzieć, że skoro w styczniu zgodziliście się na pensję minimalną, w lipcu nie będzie podwyżki wynikającej z ustawy dotyczącej ochrony zdrowia, przez co możemy stracić - tłumaczy.

W lipcu minimalna krajowa wyniesie bowiem 4300 zł brutto, a zgodnie z minimalną w ochronie zdrowia pensja uzależniona jest od iloczynu współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Przy wzrastającej średniej kwota ta będzie wyższa niż minimalna krajowa.

Tyle zarabiają w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r., po ostatniej rewaloryzacji wynikającej z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pensje wynoszą (kwoty brutto):

Lekarz ze specjalizacją - 9201,92 zł - wzrost o 991,25 zł

- wzrost o 991,25 zł Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny - 8186,53 zł - wzrost o 881,87 zł

- wzrost o 881,87 zł Lekarz bez specjalizacji - 7551,92 zł - wzrost o 813,51 zł

- wzrost o 813,51 zł Lekarz stażysta - 6028,84 zł - wzrost o 649,44 zł

- wzrost o 649,44 zł Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją - 6473,07 zł - wzrost o 697,29 zł

- wzrost o 697,29 zł Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji - 5965,38 zł - wzrost o 642,60 zł

- wzrost o 642,60 zł Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem - 5457,69 zł - wzrost o 587,91 zł

- wzrost o 587,91 zł Sanitariusz, salowa - 4125 zł - wzrost o 444,35 zł.

Źródło: MZ

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.