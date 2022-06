30 czerwca mija termin złożenia wniosku do ZUS. Ważna zmiana

ZUS przypomina, że tylko do 30 czerwca można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za listopad 2021

To ważne, aby zachować ciągłość ubezpieczeń. Jak podkreśla ZUS po zmianie przepisów nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowej wpłaty składek

Wniosek o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie trzeba złożyć na formularzu US-9

Tylko do 30 czerwca wnioski w sprawie składek do ZUS

ZUS przypomina, że po zmianie przepisów od grudnia 2021 roku nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowej wpłaty składek. Tym samym – licząc od składek za grudzień 2021 roku – gdy ktoś opłaci składkę po terminie, nie straci prawa do dobrowolnych ubezpieczeń.

Oznacza to, że osoby, których ubezpieczenia dobrowolne ustały w listopadzie 2021 roku (albo wcześniej i nie zostały one wznowione przed grudniem 2021 roku) i chcą ponownie być nimi objęte, muszą złożyć do ZUS nowe zgłoszenie – wówczas objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi nastąpi od daty zgłoszenia.

Jest jednak możliwe zachowanie ciągłości ubezpieczenia w przypadku uzyskania zgody na opłacenie składek po terminie za listopad 2021 roku. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko do końca czerwca 2022 roku - wniosek US-9 można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – czytamy w komunikacie.

Termin do 30 czerwca. ZUS przesłał komunikat

Co ważne, ZUS 14 czerwca przesłał na konta płatników na PUE ZUS komunikat, w którym przypomniał o upływającym terminie na składanie wniosków o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.

Ów komunikat został przesłany do tych płatników, którzy opłacili po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe albo dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i za listopad 2021 roku.









