143 produkty bądź nowe wskazania na listopadowej liście leków refundowanych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Resort zdrowia wyjaśnia, dlaczego jedna z terapii na raka piersi, mimo pozytywnej decyzji, na liście refundacyjnej się nie znalazła

Nowa lista refundacyjna od 1 listopada

Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych - odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną.

Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodany 143 produkty bądź nowe wskazania.

Na liście znalazły się trzy nowoczesne terapie raka piersi. Jedna z nich będzie finansowana z Funduszu Medycznego, ponieważ zalicza się do terapii o wysokim poziomie innowacyjności. Z Funduszu Medycznego będzie też finansowana technologia lekowa stosowana w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego.

313 produktów z obniżoną ceną detaliczną, dla 236 cena wzrośnie

Dla 84 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 2 097,90 zł). Dla 43 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,44 zł do 34,09 zł). Dla 445 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Dla 297 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 62,10 zł).

Dla 313 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 62,77 zł). Dla 236 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 35,89 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 55 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Wyjaśnienia resortu

Resort zdrowia w komentarzy do obwieszczenia wyjaśniło także, dlaczego jedna z terapii na raka piersi, mimo pozytywnej decyzji, na liście się nie znalazła.

Resort podkreślił, że jednym z priorytetów ministra zdrowia na obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 r. było udostępnienie pełnej sekwencji leczenia zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi u wszystkich pacjentów zgodnie z wytycznymi europejskimi.

"Mimo dopełnienia wszelkich formalności i starań po stronie Ministerstwa Zdrowia, niemożliwe jest wprowadzenie na listę wszystkich potencjalnych terapii. Podmiot odpowiedzialny leku Tecentriq - firma Roche Polska Sp. z o.o. otrzymał pozytywne rozstrzygnięcie ministra w sprawie objęcia refundacją terapii (...). Jednakże brak leku na wykazie wynika z informacji przekazanych organowi przez podmiot odpowiedzialny o niemożności wywiązania się z uzgodnionych warunków refundacji. Na chwilę obecną wydanie decyzji pozytywnej wiązałoby się z pozornym udostępnieniem terapii polskim pacjentom" - poinformował resort.