Możemy dziś mówić o tym, że żyjemy w erze skutecznego leczenia stwardnienia rozsianego. Co oznacza, że w tej chwili mamy kilkanaście preparatów o różnym stopniu skuteczności, które pozwalają nam na to, ażeby terapię w stwardnieniu rozsianym spersonalizować - mówi prof. Monika Adamczyk-Sowa

Wytyczne międzynarodowe mówią o tym, że należy sięgać po terapię spersonalizowaną i nie układać leczenia w linie leczenia, tylko dostosowywać je do aktywności choroby, do preferencji pacjenta, do współchorobowości i profilu bezpieczeństwa - dodaje

SM - choroba o stu albo tysiącu twarzach

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: 30 maja przypada Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Na czym polega ta choroba?

Monika Adamczyk-Sowa: Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, co oznacza, że jej istotą jest pojawienie się zmian demielinizacyjnych, tzw. plak demielinizacyjnych w obrębie mózgowia i /lub rdzenia kręgowego.

Jest to choroba o nie znanej dotąd patofizjologii. To co wiemy na pewno, to fakt, że istotną rolę odgrywają tu procesy autoimmunologiczne, które powodują tworzenie się przeciwciał skierowanych przeciwko własnym tkankom.

W tym przypadku tkanką docelową, która jest atakowana, są osłonki mielinowe, czyli białka mieliny. Przeciwko tym białkom tworzą się przeciwciała i dochodzi do niszczenia osłonek mielinowych czyli tworzenia się zmian demielinizacyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Jest to choroba, która dotyczy młodych dorosłych. Najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Około trzy razy częściej chorują kobiety, aniżeli mężczyźni. Szacuje się, że w tej chwili w Polsce mamy około 50 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane.

Jakie wczesne objawy powinny wzbudzić zaniepokojenie?

Stwardnienie rozsiane jest medialnie nazywane chorobą o „stu albo tysiącu twarzach”, dlatego, że u każdego pacjenta mogą wystąpić nieco inne objawy, inna aktywność choroby i inny jej przebieg. Wynika to z faktu, że procesem chorobowym mogą być objęte różne obszary ośrodkowego układu nerwowego.

Stwardnienie rozsiane to choroba podstępna. Początkowo może dawać bardzo „dyskretne” objawy, które mają tendencję do samoustępowania. To powoduje, że często chory nie zgłasza się z nimi do lekarza, a pojawia się dopiero wtedy, kiedy choroba trwa już od dłuższego czasu i objawia się znaczną, utrwaloną niesprawnością.

Pierwszym charakterystycznym objawem choroby może być pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. To jest jeden z bardzo typowych pierwszych objawów, który charakteryzuje się nieostrym zamazanym widzeniem, najczęściej jednostronnym, z towarzyszącym bólem za gałką oczną.

Kolejnymi objawami, również częstymi na początku choroby, są zaburzenia czucia. Mogą to być zaburzenia o charakterze niedoczulicy, przeczulicy, ale także parestezji i drętwień. Mogą pojawić się również takie objawy jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi i chodu, niedowłady kończyn dolnych, niedowład mięśni twarzy, ale też zaburzenia zwieraczy, charakterystyczne jest również nietrzymanie moczu bądź nagłe, naglące parcia na mocz, zespół przewlekłego zmęczenia, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia depresyjne. Jak widać, spektrum tych objawów jest bardzo różnorodne. Każdy pacjent ze stwardnieniem rozsianym może chorować trochę inaczej.

Jeżeli u młodej osoby występują takie objawy, konieczna jest poszerzona diagnostyka.

Jakie badania mogą potwierdzić chorobę i pomóc w postawieniu diagnozy?

Obecnie podstawą rozpoznania stwardnienia rozsianego są kryteria McDonalda w rewizji z 2017 roku. Są to kryteria, które przede wszystkim wskazują na objawy kliniczne. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy kliniczne z dwóch ognisk, z dwóch obszarów ośrodkowego układu nerwowego, na przykład epizod pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego, a za jakiś czas niedowład kończyn, to takie dwa epizody kliniczne, które potwierdzimy obiektywnym badaniem neurologicznym wskazują, że są spełnione kryteria rozpoznania dla tej choroby.

Ale, oczywiście w praktyce, aby postawić rozpoznanie SM wykonujemy zawsze badania dodatkowe.

Podstawowym badaniem, którego wyniki są bardzo istotne w diagnostyce stwardnienia rozsianego, jest rezonans magnetyczny mózgowia, ale także rdzenia kręgowego.

Zalecamy, aby zawsze w diagnostyce stwardnienia rozsianego wykonywać badanie zarówno głowy, jak i rdzenia ze względu na to, że zmiany demielinizacyjne lokalizują się w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli zarówno w mózgowiu, jak i w rdzeniu.

Oprócz badań neuroobrazowych w trakcie procesu diagnostycznego przeprowadzamy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku obecności prążków oligoklonalnych, które świadczą o intratekalnej, czyli w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, produkcji przeciwciał. Aby w pełni potwierdzić rozpoznanie SM należy również przeprowadzić szeroką diagnostykę różnicową z innymi schorzeniami, które mogą naśladować tę chorobę.

Warto zwrócić uwagę na grupę pacjentów zgłaszających się do lekarza z bólami głowy, które również mogą być jednym z pierwszym objawów stwardnienia rozsianego. Jeśli badanie neuroobrazowe głowy pokazuje nieprawidłowości, które są typowe dla choroby demielinizacyjnej, wówczas taki pacjent powinien być skierowany do neurologa, który specjalizuje się w stwardnieniu rozsianym celem przeprowadzenia diagnostyki tych zmian.

Pacjenci z bólem głowy zgłaszają się zazwyczaj w pierwszej kolejności do lekarzy rodzinnych, a z opisanymi objawami mogą trafić także do lekarzy innych specjalności: okulistów, urologów, ginekologów. To może nieco wydłużać ścieżkę diagnostyczną. Ile w Polsce średnio trwa postawienie diagnozy SM?

Dysponujemy opracowaniem ścieżki pacjenta w Polsce z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, która powstała przy współpracy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i ekspertów ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego. W tym opracowaniu został przedstawiony czas ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej pacjenta w Polsce.

Niestety, ten czas nie napawa nas optymizmem, bo od pierwszych objawów do włączenia leczenia może wynosić nawet 18 miesięcy.

To bardzo długo, biorąc pod uwagę, że ten czas powinien być raczej liczony w tygodniach, zarówno od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia diagnozy i od diagnozy do rozpoczęcia leczenia. Zatem w Polsce ta ścieżka wymaga jeszcze znacznego usprawnienia.

Należy sięgać po terapię spersonalizowaną

Jakie znaczenie dla pacjenta ma wczesne rozpoznanie i postawienie diagnozy? Co mamy do zaoferowania chorym w zależności od stopnia rozpoznania?

Czas w stwardnieniu rozsianym odgrywa kluczową rolę. Przede wszystkim ze względu na to, że na początku choroby mamy do czynienia z najsilniej wyrażonym procesem zapalnym, na który możemy wpływać lekami i który jest do pewnego opanowania właśnie za pomocą terapii. Poza tym w tym wczesnym okresie dobry stan kliniczny pacjenta daje szanse na najlepszą odpowiedź na leczenie. Więc jest to idealny moment do rozpoczęcia terapii. Stąd też modyfikacja kryteriów diagnostycznych, by diagnozę stawiać na jak najwcześniejszym etapie choroby.

Czas to mózg, ponieważ w neurologii, jeżeli dojdzie do uszkodzenia komórek nerwowych to niestety jest to proces nieodwracalny. Komórki nerwowe nie są w stanie się regenerować, a jeżeli się regenerują, to w niewielkim stopniu. W związku z tym nasze wszelkie działania muszą być nakierowane na zapobieganie uszkodzeniom tkanki nerwowej, która ma niewielkie zdolności do regeneracji.

Dziś jeszcze nie dysponujemy lekami neuroregeneracyjnymi. Musimy więc przede wszystkim zapobiegać uszkodzeniom w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Jakimi możliwościami farmakologicznymi dzisiaj dysponujemy?

Absolutnie możemy dziś mówić o tym, że żyjemy w erze skutecznego leczenia stwardnienia rozsianego. Co oznacza, że w tej chwili mamy kilkanaście preparatów o różnym stopniu skuteczności, które pozwalają nam na to, ażeby terapię w stwardnieniu rozsianym spersonalizować. Wiemy, że personalizacja terapii to najwłaściwszy kierunek leczenia w medycynie. Jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy takich możliwości.

Pomimo dostępności leków immunomodulujących o różnych mechanizmach działania, które wpisują się w ideę indywidualizacji terapii, w Polsce nie mamy realnej szansy, aby je z tą zasadą stosować. Wynika to ze zbyt restrykcyjnych zasad kwalifikacji do leczenia lekami o wysokiej skuteczności oraz brakiem refundacji najnowszych preparatów zarejestrowanych do leczenia SM. Nieuzasadnione medycznie restrykcyjne kryteria administracyjne ograniczają możliwość terapii indywidualnej dla pacjenta. Obecnie w Polsce leczenie stwardnienia rozsianego prowadzimy w ramach programów lekowych dwóch linii. W pierwszej linii znajdują się leki o umiarkowanej skuteczności, natomiast w drugiej linii leki o wyższej skuteczności. Problem polega na tym, że po terapie o wysokiej skuteczności możemy sięgnąć dopiero po niepowodzeniu terapii lekami pierwszoliniowymi, wtedy kiedy stan pacjenta się pogorszy.

To jest tzw. model eskalacyjny – najpierw podajemy terapię o umiarkowanym działaniu, dopiero jak nie przynosi efektu, możemy podać terapię o wyższej skuteczności. Natomiast w tej chwili na świecie, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami, mówi się o drugim ekwiwalentnym modelu leczenia, tak zwanym modelu indukcyjnym, w którym już w momencie rozpoznania choroby można sięgać po terapię o wysokiej skuteczności.

Oczywiście oba modele są stale aktualne i mogą być z powodzeniem stosowane, ale obecnie w Polsce nie mamy wyboru i możemy korzystać tylko z modelu leczenia eskalacyjnego.

Polskie wytyczne również wskazują na model indukcyjny?

Wytyczne międzynarodowe mówią o tym, że należy sięgać po terapię spersonalizowaną i nie układać leczenia w linie leczenia, tylko dostosowywać je do aktywności choroby, do preferencji pacjenta, do współchorobowości i profilu bezpieczeństwa. I takie wytyczne są obecnie opracowywane w Polsce przez zespół ekspertów Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN.

W stwardnieniu rozsianym, w wyniku postępującej niepełnosprawności, aspekt społeczny i perspektywa pacjenta i jego rodziny wydają się mieć bardzo duże znaczenie.

Tak, absolutnie tak. Ta choroba dotyka nie tylko pacjenta; choruje wraz z nim najbliższa rodzina. Pamiętajmy o tym, że jest to choroba, która rozpoczyna się w wieku produkcyjnym. Przy właściwie dobranym leczeniu wielu pacjentów udaje się utrzymać na długie lata w sprawności, aktywnych zawodowo na rynku pracy. To bardzo ważny aspekt socjo-ekonomiczny.

Dzięki temu unika się kosztów pośrednich i bezpośrednich, które się wiążą z tą chorobą. Pamiętajmy, że leczenie pacjenta z chorobą przewlekłą, do jakiej na pewno należy stwardnienie rozsiane, to koszty bezpośrednie, związane z samą terapią, ale także koszty pośrednie, czyli obciążanie systemu ochrony zdrowia poprzez prezenteizm, absenteizm, korzystanie ze świadczeń rentowych czy chorobowych. Jeżeli u danego pacjenta zostanie zastosowane skuteczne leczenie, hamujące aktywność choroby to jest ono też kosztowo efektywne w dłuższej perspektywie czasu dla systemu ochrony zdrowia. Pamiętając oczywiście o podstawowym celu jakim jest korzystny wpływ na życie pacjenta i jego rodziny.

Będąca skutkiem stwardnienia rozsianego niepełnosprawność powoduje, że pacjenci stają się „zakładnikami we własnej skórze”. Jaka jest psychiczna kondycja chorych?

Pamiętajmy o tym, że stwardnienie rozsiane to choroba, która obejmuje swoim procesem patologicznym zarówno ciało, jak i umysł. Objawy dotyczą zarówno zmian fizycznych, ale także funkcji kognitywnych i emocjonalnych. Jest to choroba, która niestety przy braku właściwej terapii mocno inwalidyzuje pacjenta.

Ale to się zmienia. Jeszcze kilka lat temu choroba miała zupełnie inny obraz, inne oblicze. W tej chwili, dzięki możliwościom terapii stwardnienia rozsianego, łącznie z tymi najnowszymi lekami, nasi pacjenci żyją normalnie, zakładają rodziny, pracują. Żyjemy obecnie w erze skutecznego leczenia stwardnienia rozsianego. Dotyczy to w szczególności noworozpoznanych przypadków SM, niestety nie zawsze możemy pomóc chorym z wieloletnią chorobą, u których rozwinął się już znacznie nieodwracalny proces neurodegeneracyjny, którego dzisiaj nie potrafimy jeszcze naprawić. Stąd, też tak istotne jest, aby leczyć wcześnie, tuż po rozpoznaniu stwardnienia rozsianego.

W terapii immunomodulującej SM na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy ogromny postęp; można wręcz mówić o rewolucji, zmieniającej całkowicie rokowanie w tej chorobie. Ale to nie koniec naszych oczekiwań. W badaniach klinicznych są obecnie terapie, które nie tylko hamują aktywność choroby, ale być może będą miały również działanie remielinizujące. Aktualnie, wszystkie działania, jeżeli chodzi o nowe terapie, są nakierowane na remielinizację, czyli na działanie naprawcze. Zatem w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Profesor Monika Adamczyk-Sowa jest specjalistą neurologiem, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezesem Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członkiem krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia SM.

