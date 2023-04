"Zrzucają na nas bombę atomową. Nikt nie przeżyje". O czym mówią krajowi producenci leków?

Jeśli spojrzymy na refundacyjny bilans wejść i wyjść leków niechronionych patentem, to z analizy IQVIA wychodzą nam zagrożenia związane z dostępnością farmakoterapii w Polsce. W 2019 więcej leków zostało usuniętych z listy refundacyjnej niż zostało na nią wprowadzonych - mówi Krzysztof Kopeć

Wyjście konkurencyjnych leków z listy refundacyjnej, oprócz ryzyka braku dostępności, gdy mamy tylko jednego dostawcę, powoduje wzrost dopłat pacjentów do leków w aptece - dodał

Jak podkreślał prezes Kopeć, pozostawienie niektórych z tych propozycji może pogorszyć sytuację producentów

Kwestia bezpieczeństwa lekowego i bezpiecznych łańcuchów dostaw była przedmiotem dyskusji podczas Europejskiego Kongresu w Katowicach

Im więcej dostawców, tym większe bezpieczeństwo lekowe

W Polsce rynek leków jest mocno zgeneryzowany. To był jeden z czynników łagodzących ich braki w czasie pandemii. Jeśli z rynku wypadnie jeden producent lub brakuje jednego leku, pacjent ma do wyboru kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt zamienników.

- Im więcej wprowadzanych w refundacji konkurujących leków, tym mniejsze ryzyko braku w aptekach i niższe ceny - mówił Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego-Krajowi Producenci Leków w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach: -- Po drugie, IQVIA wyliczyła, że w ciągu 9 lat dzięki konkurencyjnym lekom NFZ wygenerował oszczędności rzędu 11 miliardów złotych.

Zwracał jednak uwagę, że analiza sytuacji leków generycznych i biologicznych równoważnych w polskim systemie refundacyjnym pokazuje, że taki stan nie musi trwać wiecznie i już widać pewien niekorzystny trend w liczbie konkurujących pozycji.

- Jeśli spojrzymy na refundacyjny bilans wejść i wyjść leków niechronionych patentem, to z analizy IQVIA wychodzą nam zagrożenia związane z dostępnością farmakoterapii w Polsce. W 2019 więcej leków zostało usuniętych z listy refundacyjnej niż zostało na nią wprowadzonych. To był ten pierwszy moment, kiedy liczby nie oscylowały wokół siebie, tylko wręcz leków usuniętych było więcej. W latach 2015 -2021 z 51 refundowanych terapii, które utraciły wyłączność rynkową konkurujące leki zawierające tę samą substancję zostały wprowadzone u nas tylko w przypadku 12 – mówił szef KPL.

Jak podał, terapiami o najniższym poziomie zabezpieczenia dostępnością dla pacjentów na rynku refundowanym na koniec 2021 roku była roksytromycyna, immunosupresyjny tacrolimus, kolekalcyferol (witamina D), riluzole na stwardnienie zanikowe boczne, lanzoprazole na choroby przewodu pokarmowego. Z refundacji aptecznej, najwyższą ujemną dotacje zanotował kwas zoledronowy na choroby kości - refundacji wycofanych zostało 9 leków zawierających tę substancję. W chemioterapii dostępność do zasadniczej części terapii jest zabezpieczana często tylko przez jednego producenta.

- Wyjście konkurencyjnych leków z listy refundacyjnej, oprócz ryzyka braku dostępności, gdy mamy tylko jednego dostawcę, powoduje wzrost dopłat pacjentów do leków w aptece. Patrząc na estymację potencjalnych kosztów dla 10 terapii stosowanych głównie w kardiologii i gastroenterologii, to brak konkurencji w tych obszarach terapeutycznych oznaczałby wzrost dopłat pacjentów przekraczający prawie 6 mln złotych w skali roku - dodał prezes Kopeć.

- Im więcej dostawców, im bardziej jest zdywersyfikowany rynek, tym większe bezpieczeństwo lekowe. Ale producenci muszą mieć motywację, żeby tu produkować. Nie może być tak, że Ministerstwo Zdrowia nie zauważa 18 procentowej inflacji czy spadku wartości marzy w aptekach - podkreślał.

Co w zamian? - W zamian mamy to, że każde kolejne przedłużanie decyzji refundacyjnej skupia się na obniżaniu ceny. IQVIA policzyła, że od momentu wejścia w życia ustawy refundacyjnej w 2012 roku do 2021 roku, urzędowe ceny zostały obniżone o 8,5 tysiąca razy. Mechanizmy ustawowe zmierzające do tego, żeby cały czas ceny obniżać, były tworzone na innym etapie naszego gospodarczego rozwoju. Był wzrost wartości złotówki i nie było inflacji – przekonywał prezes Kopeć.

"Założenie słuszne, tylko wykonanie fatalne"

Krajowi Producenci Leków czekają na decyzje czy jeszcze w tej kadencji Sejmu będzie nowelizacja ustawy refundacyjnej, a jeśli tak, co stanie się z proponowanymi przez resort zdrowia zmianami.

Jak podkreślał prezes Kopeć, pozostawienie niektórych z tych propozycji może pogorszyć sytuację producentów, a to może mieć konsekwencje dla dostępności do leków w Polsce: - To jest wyzwanie. O ustawie refundacyjnej rozmawiamy, ale się nie słyszymy i nie wczytujemy się w argumenty. Część z nich po wielu bojach udaje się wytłumaczyć, część nie.

Zwracał uwagę na trzy problemy. - Artykuł 11 ust. 1a - założenie ma słuszne, tylko wykonanie fatalne. To jest tak, jakby snajper celował do sztachety w płocie, ale ostatecznie zdecydowano się zrzucić na nią bombę atomową. Oczywiście uda się rozwalić tę sztachetę, pytanie tylko, czy ktoś to przeżyje? Nikt nie przeżyje. Bo nie dobrano właściwych narzędzi – opowiadał obrazowo szef PZPPF.

W czym jest problem? Na podstawie proponowanego art. 11 ust. 1a minister zdrowia odmawia zajęcia się wnioskiem refundacyjnym na lek generyczny, o ile finansowany jest lek oryginalny posiadający jeszcze ochronę patentową lub wyłączność rynkową. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy producent leku oryginalnego udzieli zgody konkurentom na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu.

Generyczna konkurencja może wprowadzić na rynek lek po wygaśnięciu patentu. Ale krajowe firmy chcą, by od dnia "zero" można było nie tylko wprowadzać lek, ale i go refundować. Temu służy możliwość złożenia wniosku o refundację i jego ocena jeszcze przed wygaśnięciem ochrony patentowej. Propozycja MZ to uniemożliwia. Wytwórca będzie mógł złożyć wniosek po wygaśnięciu patentu i czekać na decyzję refundacyjną. To wydłuża procedurę wejścia na listę leków refundowanych o kilka miesięcy.

- Będziemy mogli sprzedawać lek na całym świecie. Również w Polsce, ale tylko jako lek pełnopłatny. Nie będzie mógł wejść na listę refundacyjną. Nie chodzi nam o to, żeby naruszać ochronę patentową. Przedsiębiorca, który wynalazł lek, musi mieć czas, żeby uczciwie w monopolu odrabiać zainwestowane w badania i rozwój pieniądze.Ale dlaczego mamy wydłużać tę ochronę i narażać płatnika na dodatkowe koszty? Tym bardziej, że w tym roku kończy się wyłączność rynkowa dla wielu leków. To leki przeciwzakrzepowe na zakrzepicę żył głębokich, na migotanie przedsionków. Kosztują ponad 100 złotych. Po wejściu generycznej konkurencji kosztowałyby 50 zł. Byłyby bardziej dostępne dla pacjentów – przekonywał.

Drugie zagrożenie widzi w paybacku. - W ustawie refundacyjnej jest zapis o paybacku, ale dotąd nie był naliczany, ponieważ nigdy nie przekroczyliśmy budżetu lekowego 17 procent. Po wprowadzeniu poprawki ministerstwa i referowaniu do planu zatwierdzonego przez NFZ, ten payback będzie liczony. To będzie kolejny para-podatek, który firma będzie musiała zapłacić. Artykuł 11 ustęp 1 a i zmodyfikowany payback, który zaczniemy liczyć oznacza, że będzie tak jak w Rumunii w październiku 2022 roku - firmy przestaną dostarczać leki - stwierdził szef KPL.

Jest apel do premiera

- W latach 2018-2022 wzrost wydatków na refundację apteczną wyniósł 9,5 proc. przy 18. procentowej inflacji. A co się stało w lekach oryginalnych w lekach w programach lekowych? Nastąpił przełom i tu wzrost nastąpił o 103 procent, z 3,870 mld zł do 7,860 mld zł. Bardzo dobrze, że nastąpił taki przełom. Teraz jednak chciałbym widzieć taką samą otwartość wobec producentów, hurtowników i apteki, którzy chcieliby te leki podstawowe produkować i dostarczyć. Pytanie, czy warunki gospodarcze, które proponuje Ministerstwo, nam na to pozwoli? - dodał Krzysztof Kopeć.

Przypomniał, że producenci, hurtownicy i farmaceuci napisali i opublikowali niedawno apel do premiera o pilną nowelizację ustawy refundacyjnej, mającą rozwiązać trzy problemy. Po pierwsze, chodzi o wzmocnienie produkcji podstawowych leków w Polsce. Po drugie, o indeksację cen leków. Po trzecie, o podniesienie marż hurtowych i aptecznych i uregulowanie kwestii dyżurów aptek.

- To są trzy rzeczy, które trzeba zrobić natychmiast - stwierdził.

