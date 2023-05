ZPHF: apelujemy o pilne uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Apelujemy o pilne zakończenie prac rządowych i uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej - pisze Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

To zapewni aptekom i hurtowniom farmaceutycznym stabilny ekonomiczny poziom do dalszego bezpiecznego działania - dodaje

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony MZ, projektu nie ma na razie wśród dokumentów wpisanych na majowe posiedzenie Sejmu

Apel o pilne procedowanie ustawy refundacyjnej

Rośnie zaniepokojenie brakiem informacji o dalszym procedowaniu projektu ustawy refundacyjnej. Dlatego hurtownicy wystosowali do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, apel o pilne zakończenie prac i uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej.

"Hurtownie farmaceutyczne codziennie realizują tysiące dostaw leków do aptek otwartych i szpitalnych. Utrzymują i finansują wielomilionowe zapasy leków dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentów. Minimalizują braki i niedobory w asortymencie lekowym, sprowadzając leki z całego świata" - przypomina Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

"Aby sprostać codziennym wyzwaniom oraz wdrażać nowe postulaty związane z dostępnością leków dla społeczeństwa, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, które realizują specjalne zadania w służbie dla pacjentów, apeluje o pilne zakończenie prac rządowych i uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej, która zapewni aptekom i hurtowniom farmaceutycznym stabilny ekonomiczny poziom do dalszego bezpiecznego działania" - czytamy w apelu.

Jak informowaliśmy, na początku maja toczyły się przez dwa dni rozmowy branży farmaceutycznej z Ministerstwem Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej. Największymi entuzjastami po spotkaniu byli przedstawiciele izby aptekarskiej i hurtownicy.

- Te dwa dni były bardzo pracowite i oczekiwane przez wszystkich uczestników rynku. Dla hurtowni kluczową jest podwyżka marży hurtowej. Czekamy na nią już kilka lat. Bez tych zmian hurtownie będą miały ogromne problemy z zapewnieniem dostępności leków - skomentował dla nas rozmowy Andrzej Stachnik.

- Zawarliśmy kompromis i zgodziliśmy się na 6 procent marży, które jest proponowane w projekcie nowelizacji, ale minister zgodził się, żeby wprowadzić limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy. Bo dzisiaj wiele produktów hurtownia dystrybuuje po jeszcze niższej marży. Proponowaliśmy więcej, ale na zasadzie kompromisu zgodziliśmy się na tę kwotę. Zgodziliśmy się też na kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej, natomiast minister zgodził się na podniesienie limitu marży na leki objęte sprzedażą do szpitali. To ma być 2 tys. złotych marży maksymalnej - wymieniał.

Oczekiwano, że projekt stanie na Radzie Ministrów, a następnie zostanie skierowany do Sejmu, do szybkiego procedowania. Na razie nie ma go wśród dokumentów, którymi parlamentarzyści zajmą się w maju.

