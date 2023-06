Znamy projekt ustawy refundacyjnej. Zapowiedź dwóch nowych wykazów leków i wyższych marż

Nowy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zakłada podwyższenie marży aptecznej i hurtowej

Zakłada też powstanie wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które będą musiały być dostarczone w równej części do co najmniej 10 hurtowni

Powstanie też wykaz leków o kategorii dostępności Rp, które posiadają swoje odpowiedniki o kategorii dostępności OTC

Zmiana marży aptecznej i hurtowej

Znamy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej noszący datę 10 czerwca 2023 roku. W porównaniu do wersji z kwietnia br. i wcześniejszych jest w nim kilka zmian.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nastąpią zmiany w zakresie marż hurtowych i aptecznych, w tym m.in. limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy, kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej oraz 2 tys. zł marży maksymalnej na leki objęte sprzedażą do szpitali.

Art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się urzędową marżę hurtową w wysokości 6 proc. ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie niższą niż 50 groszy i nie wyższą niż:

1) 150 zł, w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1;

2) 2000 zł, w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne są obowiązani stosować cenę zbytu netto wraz z marżą, o której mowa w ust. 1, oraz właściwą stawkę podatku od towarów i usług niezależnie od miejsca dostawy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego będącego przedmiotem tego obrotu.

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie i usunięcie wątpliwości, że marże urzędowe obowiązują również w odniesieniu do transakcji dotyczących sprzedaży leków poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chodzi o marże detaliczne, nowa tabela wygląda następująco:

tabela marż 1.jpg

Z kolei w art. 16 podano, iż do dnia 31 grudnia 2024 r. ustala się urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, w wysokości:

tabela3.jpg

Powrócił pomysł dystrybucji do co najmniej 10 hurtowni, choć w zmienionej formule. Wcześniej ustawodawca zakładał taki obowiązek dostaw leków refundowanych w kanale aptecznym. Teraz chodzi o leki zagrożone brakiem dostępności.

W art. 34 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu:

3a. Wnioskodawca, w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest dostarczać te produkty w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, których zakres działalności, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, określony w załączniku do zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, nie zawiera ograniczeń asortymentu, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów, o którym mowa w art. 36z ust. 1 tej ustawy.

3b. Wykaz hurtowni, o których mowa w ust. 3a, minister właściwy do spraw

zdrowia ustala corocznie do dnia 30 kwietnia danego roku w oparciu o dane

dotyczące obrotu refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi a aptekami ogólnodostępnymi za poprzedni rok kalendarzowy, w oparciu o dane zawarte w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, o którym mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

3c. Minister właściwy do spraw zdrowia publikuje w Biuletynie Informacji

Publicznej wykaz, o którym mowa w ust. 3b.

3d. Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego lub wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 3a, minister

właściwy do spraw zdrowia ustala w drodze obwieszczenia ogłasza w Dzienniku Urzędowym ministra kierując się potrzebą zapewnienia możliwie równomiernego zabezpieczenia pacjentów.

Powstanie katalog leków Rx, które mają odpowiedniki OTC

W czerwcowym projekcie pozostawiono zmiany dotyczące tworzenia budżetu refundacyjnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1, całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu, zatwierdzonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo ustalonym w trybie, o którym mowa w art. 121 ust. 5 tej ustawy, z uwzględnieniem jego późniejszych zmian, o których mowa w art. 124 ustawy o świadczeniach, oraz z uwzględnieniem środków pochodzących z instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5, oraz zwrotów, o których mowa w art. 34 ust. 1−1b.

Zmiana uwzględnia więc fakt, że pierwotny plan finansowy Funduszu może być zmieniany po jego zatwierdzeniu.

Wprowadzono też zmiany w zakresie algorytmu gwarantowanych dostaw. W art. 11 ust. 2 dodano pkt 9, który stanowi, że decyzja refundacyjna zawiera m.in. "zobowiązanie do dostarczenia wielkości dostaw w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem podziału na poszczególne miesiące, jeżeli dotyczy, określonej wzorem, o którym mowa w art. 25 pkt 4, na dzień wydawania decyzji".

Zgodnie z art. 25 pkt 4, minimalna roczna wielkość dostaw dla leku będącego jedynym produktem refundowanym w danym wskazaniu wynosi nie mniej niż 110 proc. szacowanej rocznej populacji, a dla produktu w przypadku, którego jest refundowany przynajmniej jeden odpowiednik w danym wskazaniu, nie może być niższa niż wartość określona wzorem.

Z kolei art. 34 ust. 2 stanowi, że przez niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego ciągłości dostaw rozumie się brak obrotu hurtowego produktem objętym refundacją, polegający na braku dostarczenia produktu do świadczeniodawcy lub hurtowni farmaceutycznych, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach nie mniejszych niż za okres 3 miesięcy wynikających z zobowiązania do miesięcznych dostaw, określonych w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją, lub zobowiązania, o którym mowa w art. 25 pkt 4, a w przypadku produktu leczniczego terapii zaawansowanej – niedotrzymanie zobowiązania do zapewnienia gotowości technologicznej do jego wytworzenia.

Czego obawiają się przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy obawiają się, że przymuszanie firm do dostaw przekraczających rzeczywiste potrzeby chorych będzie skutkować pozostawaniem leku w magazynie i utylizacją po przekroczeniu terminu ważności.

Zaś niedotrzymanie zobowiązania wynikającego z algorytmu będzie prowadziło do sankcji finansowych oraz obowiązkowego uchylenia decyzji refundacyjnej i to bez względu na zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Postulowali też wprowadzenie obowiązku posiadania 3 miesięcznych zapasów leków w całym łańcuchu dostaw, a nie tylko hurtowni.

Nowym przepisem jest regulacja zawarta w dodanym w art. 9 ust. 2a:

2a. Realizator programu polityki zdrowotnej, w rozumieniu art. 5 pkt 29a

ustawy o świadczeniach, nabywa do tego programu leki, dla których ustalono

kategorie dostępności refundacyjnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, w cenie nie wyższej niż wynikająca z instrumentu dzielenie ryzyka określonego dla tego leku w decyzji administracyjnej albo urzędowej ceny zbytu leku stanowiącego podstawę limitu, uwzględniając liczbę DDD leku, powiększoną o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu, w zależności która z tych wartości jest niższa.

Zaproponowano też nowe rozwiązanie w przypadku leku kategorii dostępności Rp, który posiada swój odpowiednik o kategorii dostępności OTC - art. 30a:

Art. 30a 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może wydać decyzję o objęciu

refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu oraz upłynęła dla tego leku wyłączność rynkowa.

Przygotowanie wykazu takich leków minister zdrowia zleci prezesowi AOTMiT, który ma opublikować go w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 60 dni od daty otrzymania zlecenia. Następnie minister, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny oraz Rzecznika Praw Pacjenta, opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę leków na podstawie przygotowanego przez Agencję wykazu.

Zmiany w programach lekowych utrzymane

Ustawodawca zrezygnował z kilku proponowanych wcześniej rozwiązań.

Odszedł od dodania art. 11 ust. 1a o odmowie wszczęcia postępowania o objęcie refundacją leku, jeżeli w chwili złożenia wniosku o objęcie refundacją co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu posiada ochronę patentową lub ochronę dotyczącą wyłączności rynkowej.

Zrezygnował też z pozostałości korytarzy cenowych przy rozwiązaniach dotyczących Partnera Bezpieczeństwa Lekowego (art. 13a ust. 2 pkt c). Wśród zachęt dla firm tworzących leki w Polsce lub z polskiego API, jedną z korzyści mają być zwolnienia z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, już bez wymogu, że proponowana cena zbytu netto nie może przekroczyć 150 proc. ceny zbytu netto leku stanowiącej podstawę limitu w grupie limitowej albo 150 proc. kosztu DDD najtańszego odpowiednika.

Rezygnacja dotyczy też przepisów art. 14 ust. 3–6, które zobowiązywały ministra zdrowia raz na 3 lata, od dnia 1 stycznia danego roku, do zaktualizowania kwalifikacji odpłatności wszystkich produktów objętych refundacją w ramach refundacji aptecznej.

Zrezygnowano też z przepisu wiążącego "polskie" leki z listą preparatów bezpłatnych. Zgodnie z usuniętym art. ust 2d, tworząc listę bezpłatnych leków, minister miał uwzględniać priorytetowo w danej grupie limitowej leki wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub leki wytworzone z substancji czynnej wytworzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero w sytuacji braku zapewnienia dostępności, pod uwagę mógł brać inne produkty.

Pozostawiono natomiast zmiany dotyczące ustalania treści programów lekowych, w postaci art. 16a i 16b:

Art. 16a. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia tworzy opisy programów

lekowych po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego z odpowiedniej dziedziny medycyny, a w uzasadnionych przypadkach również medycznego towarzystwa naukowego z danej dziedziny medycyny. Opis programu lekowego podlega opiniowaniu przez Prezesa Agencji.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia opis programu lekowego

do zaopiniowania wnioskodawcy po wydaniu przez Prezesa Agencji opinii, o której mowa w ust. 1. Wnioskodawca jest obowiązany przedstawić opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania opisu programu lekowego. Opinia wnioskodawcy nie jest wiążąca dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Opis programu lekowego może przewidywać powołanie przez Prezesa Funduszu zespołu koordynacyjnego dla danego programu lekowego.

4. Zmiany opisu programu lekowego dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia

Nowa norma zatrudnienia w dziale farmacji szpitalnej



Projekt wprowadza też zmiany w zakresie innych ustaw: Prawo farmaceutyczne, ustawy o świadczeniach, o wyrobach medycznych oraz o pomocy społecznej.

Przepisy prawa farmaceutycznego przede wszystkim określają zasady prowadzenia dyżurów aptecznych finansowanych przez NFZ.

Dokonuje też zmiany brzmienia przepisów w zakresie reklamy leku. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 54 ust. 5: Reklama produktu leczniczego polegająca na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek nie może dotyczyć produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub prekursory kategorii 1, a w przypadku, gdy odbiorcą takiej reklamy jest farmaceuta, nie może ona również dotyczyć produktów leczniczych o kategorii dostępności innej niż określona w art. 23a ust. 1 pkt 1, czyli wydawanych bez przepisu lekarza – OTC.

Są też propozycje zmian w zakresie aptek szpitalnych. W art. 87 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

2b. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na położenie zakładu leczniczego apteki szpitalnej nie tworzy się w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne wyłącznie w zakresie świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4-6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.

Są też zmiany w normach zatrudnienia. W art. 87a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zapewnia się minimalną normę zatrudnienia w dziale farmacji szpitalnej:

a) równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tego działu,

b) równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty w przypadku podmiotów posiadających co najmniej 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zakładu leczniczego zaopatrywanego przez ten dział.”,

Po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na położenie zakładu leczniczego do liczby łóżek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, nie wlicza się łóżek służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4–6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.

