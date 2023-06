Zmienią się zasady dyżurów aptek w nocy i dni wolne od pracy. MZ pokazało przepisy

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej są przepisy określające zasady prowadzenia płatnych dyżurów aptek

Obowiązkowe dyżury mają być wyznaczane w miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców i będą finansowane przez NFZ

W miejscowościach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców pełnienie dyżurów płatnych ma odbywać się na zasadach fakultatywności. W tym przypadku finansowanie bierze na siebie powiat

Płatne obowiązkowe dyżury aptek - wielkość powiatu ma znaczenie

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej wprowadza zmiany w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczą zasad prowadzenia finansowanych przez NFZ dyżurów aptek. Jakie to są zasady? Jak będzie przebiegało ustalanie dyżurów i ich finansowanie? Płatne dyżury dotyczą tylko aptek ogólnodostępnych i nie obejmują punktów aptecznych.

Zgodnie z propozycją, dyżury nocne lub w dni wolne od pracy będą odgórnie wyznaczane w miejscowościach będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W miejscowościach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców pełnienie dyżurów płatnych ma odbywać się na zasadach fakultatywności, a decyzję o tym każdorazowo będzie podejmował powiat, uwzględniając potrzeby miejscowej ludności i własne możliwości finansowe.

Przewidziano wyjątek od obowiązku ustanawiania dyżurów w przypadku tzw. „powiatów obwarzankowych” (powiatów mających swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu).

Zaproponowano, aby płatnym dyżurem był ten pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00 w zależności od potrzeb miejscowej ludności.

Uregulowano kwestię podejścia do soboty, która w świetle projektu nie jest potraktowana jako dzień wolny od pracy, tylko jako dzień powszedni. Dlatego ekspedycja apteczna w soboty nie będzie objęta zakresem dyżurów aptecznych w rozumieniu projektowanych przepisów.

Spełnienie wymagania pełnienia dyżuru w dzień wolny od pracy nie oznacza braku konieczności pełnienia dyżuru w porze nocnej w ten sam dzień. W ten dzień powinien być pełniony każdy z dwu rodzajów dyżurów i w tym sensie dyżur w porze nocnej oznacza dyżur pełniony w każdy bez wyjątku dzień, zarówno w ten powszedni, jak i w dzień wolny od pracy niezależnie od tego, że w ten sam dzień (jako niebędący dniem powszednim) ma być również pełniony dedykowany mu dyżur.

Procedura informowania i ustalania grafików dyżurów aptek

W projektowanym art. 94 ust. 2 wprowadzono zasadę informowania zarządu powiatu o rozkładach pracy aptek na dany rok najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być podjęta uchwała o dyżurach.

W przypadku zmian tego rozkładu, właściciel apteki informuje o tym zarząd powiatu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Następnie władze powiatu analizują przesłane informacje w kontekście zapotrzebowania na zaopatrzenie w leki i inny asortyment apteczny, usługi farmaceutyczne oraz opiekę farmaceutyczną (art. 94 ust. 3).

Na podstawie dokonanej analizy powiat wyznacza, w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Uchwała jest wydawana na okres jednego roku kalendarzowego i określa dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez daną aptekę.

Co najmniej na 21 dni przed wydaniem uchwały powiat musi poinformować apteki o potrzebie wyznaczenia ich do pełnienia dyżurów, wskazując dni i godziny, w jakich mają być pełnione te dyżury (art. 94 ust. 4). Zaś apteka w terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższej informacji, może zgłosić gotowość do pełnienia dyżurów, we wskazanych przez siebie dniach i godzinach.

Komunikację między zarządem powiatu a podmiotami prowadzącymi apteki prowadzi się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 94 ust. 6).

Projekt określa też enumeratywnie względy i okoliczności, jakie ma brać pod uwagę zarząd powiatu. W szczególności muszą to być potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz pozostały asortyment aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej (art. 94 ust. 7).

Wymienia też przesłanki, ze względu na które dana apteka ogólnodostępna nie może zostać wyznaczona do dyżurowania, które zarząd powiatu ma brać pod uwagę w dokonywanej ocenie kandydatur i które warunkują ostateczny wybór (np. gdy wobec apteki toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie) - art. 94 ust. 8.

Ile NFZ zapłaci za dyżur apteki?

W pierwszej kolejności powiat powinien dokonać wyboru spośród aptek, które dobrowolnie zgłosiły się do pełnienia dyżurów. Gdy żaden podmiot nie zgłosił się dobrowolnie, projektodawca uprawnia zarząd powiatu do wyznaczenia innej apteki.

Jeszcze przed przystąpieniem do dyżurów, osoba uprawniona do reprezentowania apteki, w terminie 7 dni od dnia wezwania przez zarząd powiatu, składa oświadczenie o spełnianiu wymagań do dyżurowania, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (ust. 10). Samorząd może zweryfikować informacje o sytuacji apteki dzięki inspekcji farmaceutycznej (art. 94 ust. 11).

Finalnie zarząd powiatu bezzwłocznie przekazuje kopię uchwały do miejscowego inspektora farmaceutycznego, dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do apteki wyznaczonej do pełnienia dyżurów. Dotyczy to też każdej zmiany uchwały (art. 94 ust. 12).

Dyżury apteczne będą finansowane ze środków NFZ. Wyjątkiem będzie wyznaczenie przez zarząd powiatu ponadnormatywnych godzin dyżurowania, co – jeżeli nastąpi, będzie podlegało finansowaniu przez powiat w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy wynikający z ustawy (art. 94 ust. 13).

W jakiej wysokości będzie finansowanie? Przyjęto 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

NFZ wypłaca wynagrodzenie na rachunek bankowy apteki nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia godzin dyżurów (ust. 17).

Projekt przewiduje też karę za brak dyżuru wyznaczonej apteki lub w niepełnym wymiarze. Kara ta sprowadza się do zwrotu nienależnie otrzymanego wynagrodzenia (art. 94 ust. 20). Reguluje również kwestie, gdy apteka nie może pełnić dyżuru z przyczyn losowych (art. 94 ust. 21).

