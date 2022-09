Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym substancji czynnych. Ważne dla sklepów zielarsko-medycznych

W RCL opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało - w poniedziałek, 19 września - projekt rozporządzenia ministra zdrowia "zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów".

- W związku z zasadną uwagą, która wpłynęła po ogłoszeniu rozporządzenia [...] i wskazywała na oczywistą omyłkę popełnioną w toku prac legislacyjnych ww. rozporządzenia, projektodawca uznał konieczność jego modyfikacji - czytamy w uzasadnieniu.

Jakie zmiany się pojawiły?

W projekcie rozporządzenia ujęto dwie zmiany, które dotyczy załączników dołączonych do tego dokumentu.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 „Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych” lp. 5 otrzymuje brzmienie: Acidum

acetylsalicylicum + Coffeinum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 50 mg, 6 000 mg + 600 mg.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 2 „Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego” lp. 5 otrzymuje brzmienie: Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 300 mg, 6 000 mg + 3 600 mg.

- Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za czym przemawia ważny interes społeczny, tj. poprawa bezpieczeństwa prawnego przez przywrócenie błędnie usuniętej pozycji powyżej wskazanej i konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych - możemy przeczytać w dalszej części uzasadnienia.

Gdyby wspomnianej korekty nie uwzględniono to - jak czytamy - "podmioty prowadzące sklepy zielarsko-medyczne zostałyby pozbawione możliwości legalnego obrotu konkretnymi produktami leczniczymi".

Z niniejszym rozporządzeniem w całości można zapoznać się poniżej.

DO POBRANIA Rozporządzenie.pdf Prezentacja PDF • 0,11 MB